Справжній смак дитинства: рецепт яблучного пирога з волоськими горіхами

Яблука та волоські горіхи — сезонні інгредієнти, які ідеально поєднуються один з одним

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Яблучний пиріг — це випічка, яка непідвладна часу. Яблука надають цьому пирогу м'якості та природної солодкості, а волоські горіхи — хрусткої нотки. Найкращими сортами яблук для цього пирога є Ренет, Голден або Фуджі, оскільки вони добре зберігають свою консистенцію під час приготування. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Пиріг із яблуками та волоськими горіхами стане простим рецептом для сніданку, перекусу або доповнення до гарячого чаю, коли нам захочеться солодкого.

Яблучно-горіховий пиріг

Інгредієнти (на форму діаметром 22 см):

250 г борошна;

150 г коричневого цукру;

100 г очищених волоських горіхів;

100 мл рослинної олії (або топленого вершкового масла);

100 мл молока;

3 яблука;

3 яйця;

1 пакетик розпушувача;

1 чайна ложка меленої кориці;

сік ½ лимона;

цукрова пудра за смаком (для прикрашання).

Спочатку підготуйте яблука: очистіть їх і наріжте кубиками або тонкими скибочками. Потім покладіть їх у миску з лимонним соком, щоб вони не потемніли.

Подрібніть волоські горіхи. Не забудьте залишити кілька цілих волоських горіхів: ви зможете використовувати їх пізніше для прикраси.

Збийте яйця і цукор у мисці, поки суміш не стане легкою і пінистою. Поступово додавайте масло і молоко, акуратно перемішуючи.

Тим часом просійте борошно з дріжджами і корицею, потім поступово додавайте їх у суміш, перемішуючи лопаткою.

Додайте в суміш кубики яблук і рубані волоські горіхи, ретельно перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися.

Вилийте суміш у змащену маслом і посипану борошном форму для випічки. Прикрасьте поверхню часточками яблук, що залишилися, і цілими волоськими горіхами.

Випікайте за температури 180°C близько 40-45 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою.

Пиріг із яблуками та волоськими горіхами готовий. Дайте охолонути, потім посипте цукровою пудрою перед подачею.

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