"Мідний вершник": як приготувати дуже смачний пляцок із двох видів тіста

Пляцок — українська, чеська та польська випічка. Це може бути як торт, так і невисокий пиріг. Його готують і на свята, і до чаю на кожен день. Рецептів цього десерту існує чимало. Зокрема, дуже смачним виходить пляцок "Мідний вершник".

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Перевіреним рецептом випічки поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Пляцок "Мідний вершник"

Інгредієнти:

Для медового тіста:

масло/спред/маргарин – 100 г;

цукор – 200 г;

мед – 2 ст. л;

яйця – 2 шт;

сода – 1,5 ч. л. (погасити);

борошно – 500 г.

Для макового тіста:

яйця – 3 шт;

цукор – 250 г;

сметана – 250 мл;

амоній – 1 ч. л;

мак – 350 г;

борошно — 250 г.

Для крему:

вершкове масло – 500 г;

згущене молоко (варене) – 500 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо медове тісто. На водяній бані розігріти олію, цукор, мед, додати збиті яйця. Помішуючи, тримати до повного розчинення олії та цукру. Суміш має бути гаряча, але не кипіти.

У гарячу додати соду, погашену оцтом, перемішати та зняти з водяної бані й залишити до повного охолодження.

У суміш, що охолола, просіяти поступово борошно і замісити тісто. Воно має бути еластичним і м'яким, злегка липнути до рук. Покласти тісто в холодильник на годину.

Далі тісто розділити на п'ять частин. Із пергаменту вирізати 6 однакових прямокутників (5 – для медового і 1 – для макового тіста) розміром 24х33 см. Кожну 1/5 частину медового тіста розкачати за розміром пергаменту, підсипаючи з двох боків борошном.

Випікати коржі в духовці, розігрітій до 180 градусів, до золотистого кольору (приблизно 7-8 хв.).

Тепер готуємо макове тісто. Яйця добре збити з цукром. Додати сметану, амоній і сухий мак. Поступово просіяти борошно, збити до однорідності. На дно форми з бортиками покласти пергамент, викласти тісто і випікати за 150 градусів до готовності. Перевіряти готовність необхідно за допомогою дерев'яної зубочистки або сірника. Якщо корж готовий, паличка залишиться сухою після протикання.

Коли маковий корж охолоне, розрізати його вздовж на дві частини.

Для крему до збитого в пишну масу масла поступово додати і збити згущене молоко. Наприкінці збивання за бажанням можна додати кілька ложок коньяку.

Останній етап – формування. Кожен корж перемазати кремом і скласти в такій послідовності: два медових – маковий – медовий – маковий – два медових коржі. Підрівняти краї та прикрасити за бажанням. Дати настоятися.

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