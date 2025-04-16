Не липнет к рукам и не крошится: рецепт идеальной глазури для пасхи

Традиционно пасхи покрывают белой глазурью, которую готовят из белка и сахара. Однако нередки случаи, когда она либо пересыхает и начинает крошиться, либо же не застывает и липнет, а декор на ней тает и течет, создавая в целом неопрятный вид.

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Как приготовить идеальную глазурь, которая не будет ни прилипать, ни крошиться, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Идеальная глазурь для пасхи

Ингредиенты:

желатин – 5 гр (+ вода холодная 25 мл);

вода – 25 мл;

сахар – 130 гр;

лимонная кислота — щепотка.

Способ приготовления:

Залить желатин водой и оставить набухать.

В сотейник с толстым дном всыпать сахар, добавить воду и лимонную кислоту. Поставить на равномерный огонь выше среднего и варить до активного кипения и обязательно полного растворения сахара.

Снять с огня, перелить в удобную посуду и дать остыть до 70 градусов.

Когда масса остынет до указанной температуры, добавить к ней предварительно замоченный желатин и перемешать до однородной массы. Взбить массу миксером до белой густой однородной массы (4-5 мин). При взбивании не надо бояться перестараться. Если масса получится слишком густая, можно добавить каплю воды.

Покрыть глазурью пасхи. Если декор легкий, то модно сразу и украсить их, а если что-то более увесистое, то следует подождать, пока глазурь застынет.

Если в процессе намазки глазурь сильно загустела, нужно поставить ее на водяную баню или же разогреть импульсами в микроволновке.

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