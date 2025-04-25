Тают во рту: рецепт свиных ребрышек в маринаде
Свиные ребрышки в маринаде – одинаково вкусные, если приготовлены как на гриле. так и в духовке. У каждой хозяйки есть свой провернный рецепт такого блюда.
Своим проверенным способом приготовить такие ребрышки поделилась и кулинарный блогер Юлия Симончук.
Ребрышки в духовке
Ингредиенты:
- ребра – 1 кг;
- кетчуп – 3-4 ст. л;
- соевый соус – 3-4 ст. л;
- горчица – 1 ст. л;
- мед – 2 ст. л;
- масло — 2 ст. л;
- перец молотый – 1 ч. л;
- куркума – 1 ч. л;
- приправа к свинине – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Ребрышки помыть, очистить от пленки и сделать надрезы, как показано на видео.
Готовим маринад: в посуду всыпать соль, перец, куркуму, приправу к свинине (или другие любимые мясом). Добавить соевый соус, горчицу, кетчуп. Туда же отправить мед и все перемешать до однородности. Вілодить ребра в маринад, обвалять в нем и оставить мариноваться на 1-3 часа.
На противень выложить два слоя фольги, сверху – лист пергамента, а на него – ребрышки. Завернуть их сначала в бумагу, затем обернуть фольгой и поставить запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 1,5-2 часа.
Готовые ребрышки развернуть, смазать остатками маринада и еще открытыми отправить в духовку на 10-15 минут.
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