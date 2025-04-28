Всего три ингредиента: рецепт очень простого салата
Вкусный и простой салат из минимума ингредиентов – блюдо, которое удачно разнообразит повседневное меню.
Своим рецептом такого салата поделилась кулинарный блогер Виктория. Для его приготовления понадобится всего три ингредиента.
Салат с курицей и болгарским перцем
Ингредиенты:
- красный лук – 2 шт.;
- лимонный сок – 1 ст. л;
- укроп – пучок;
- болгарский перец – 1 шт.;
- куриное филе – 400 гр;
- специи: соль, перец – по вкусу;
- майонез – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
Куриное филе отварить в подсоленной воде.
Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить крутым кипятком, чтобы ушла горечь. Через 5 минут жидкость слить и промыть холодной водой. Добавить лимонный сок, рубленный укроп и перемешать.
Перец очистить от семян и плодоножки и порезать полосками.
Отварное охлажденное куриное филе разделить на волокна или порезать полосками. В миску выложить подготовленный лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать.
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