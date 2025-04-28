Хит сезона: как приготовить маринованный редис

Поскольку сейчас – сезон домашнего редиса, самое время добавить в меню этот ранний весенний овощ. В соцсетях завирусилось видео маринованного редиса и многие хозяйки уже попробовали этот тренд на своих кухнях.

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Проверенным рецептом маринованного редиса поделилась и кулинарный блогер Кристин Азизян. Он готовится быстро и просто, а получается невероятно вкусным и ароматным.

Маринованный редис

редис – 500 гр;

чеснок – 2-3 зубчика (можно меньше или больше);

перец чили;

соль – 1 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

черный перец (или смесь перцев) – 1/3 ч. л;

вода – 40-50 мл;

уксус 9% – 2 ст. л;

оливковое масло – 2-3 ст. л;

свежий укроп.

Способ приготовления:

Редис слегка отбить молотком или скалкой, как показано на видео. В глубокую миску сложить мелко порезанный чеснок, порубленный укроп и измельченный перец, влить уксус и оливковое масло (можно подсолнечное), воду, добавить соль и сахар. Туда же отправить редис, все хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на полчаса, чтобы овощи напитались маринадом.

Такой редис можно предложить гостям и в качестве закуски на праздничный стол.

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