Хит сезона: как приготовить маринованный редис
Поскольку сейчас – сезон домашнего редиса, самое время добавить в меню этот ранний весенний овощ. В соцсетях завирусилось видео маринованного редиса и многие хозяйки уже попробовали этот тренд на своих кухнях.
Проверенным рецептом маринованного редиса поделилась и кулинарный блогер Кристин Азизян. Он готовится быстро и просто, а получается невероятно вкусным и ароматным.
Маринованный редис
- редис – 500 гр;
- чеснок – 2-3 зубчика (можно меньше или больше);
- перец чили;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- черный перец (или смесь перцев) – 1/3 ч. л;
- вода – 40-50 мл;
- уксус 9% – 2 ст. л;
- оливковое масло – 2-3 ст. л;
- свежий укроп.
Способ приготовления:
Редис слегка отбить молотком или скалкой, как показано на видео. В глубокую миску сложить мелко порезанный чеснок, порубленный укроп и измельченный перец, влить уксус и оливковое масло (можно подсолнечное), воду, добавить соль и сахар. Туда же отправить редис, все хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на полчаса, чтобы овощи напитались маринадом.
Такой редис можно предложить гостям и в качестве закуски на праздничный стол.
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