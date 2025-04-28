Омлет в булочке с копченой грудинкой: рецепт идеального перекуса
Рецептов приготовления омлетов существуют сотни, и у каждой хозяйки есть свой проверенный на практике способ.
Кулинарный блогер Катерина Мовчан рассказала и показала, как приготовить не просто омлет, а сытное и вкусное блюдо, которое одинаково подойдет как для завтрака, так и на протяжении дня.
Омлет в булочке с копченой грудинкой
Ингредиенты:
- копченая грудинка (бекон) – 100 гр;
- булочки – 3 шт;
- яйца – 3 шт;
- сметана – 3 ст. л;
- неострая горчица – 1 ч. л;
- твердый сыр – 50 гр;
- петрушка (мелко нарезанная) – по вкусу;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).
Теперь необходимо приготовить яичную заливку. В миске смешать яйца, сметану, горчицу, половину натертого сыра, петрушку, соль и перец.
Бекон порезать мелкими кубиками.
В каждой булочке вырезать серединку. Внутрь выложить грудинку, наполнить доверху яичной заливкой и присыпать сыром.
Отправить булочки в духовку на 15-20 минут.
Подавать такой омлет со свежими овощами.
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