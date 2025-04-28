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Еда

Омлет в булочке с копченой грудинкой: рецепт идеального перекуса

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Фото: katarina_movchan/Instagram

Рецептов приготовления омлетов существуют сотни, и у каждой хозяйки есть свой проверенный на практике способ.

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Кулинарный блогер Катерина Мовчан рассказала и показала, как приготовить не просто омлет, а сытное и вкусное блюдо, которое одинаково подойдет как для завтрака, так и на протяжении дня.

Омлет в булочке с копченой грудинкой

Ингредиенты:

  • копченая грудинка (бекон) – 100 гр;
  • булочки – 3 шт;
  • яйца – 3 шт;
  • сметана – 3 ст. л;
  • неострая горчица – 1 ч. л;
  • твердый сыр – 50 гр;
  • петрушка (мелко нарезанная) – по вкусу;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).

Теперь необходимо приготовить яичную заливку. В миске смешать яйца, сметану, горчицу, половину натертого сыра, петрушку, соль и перец.

Бекон порезать мелкими кубиками.

В каждой булочке вырезать серединку. Внутрь выложить грудинку, наполнить доверху яичной заливкой и присыпать сыром.

Отправить булочки в духовку на 15-20 минут.

Подавать такой омлет со свежими овощами.

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