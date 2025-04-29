Майонез без яиц: рецепт бюджетного и вкусного соуса
Майонез — один из самых популярных соусов. Его не только используют для приготовления салатов, но и часто добавляют в выпечку для придания ей большей воздушности и мягкости. Традиционно в майонез добавляют яйца, однако кулинарный блогер Ольга Головина показала, как приготовить вкусный соус без этого ингредиента.
Своим рецептом она поделилась в Instagram.
Майонез без яиц
Ингредиенты:
- рассол из зеленого горошка — 50 мл;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- горчица — 1/2 ч. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло — 160–170 мл.
Способ приготовления:
В глубокую миску вылить рассол с зеленого горошка, добавить соль, сахар, горчицу и лимонный сок, перебить блендером до образования пены. Постепенно туда же влить растительное масло, постоянно работая блендером.
Чем больше масла — тем гуще будет ваш майонез.
В конце приготовления добавить пару зубчиков чеснока для насыщенности вкуса. Но это можно делать по желанию.
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