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Еда

Майонез без яиц: рецепт бюджетного и вкусного соуса

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Фото: olha.holovina/instagram

Майонез — один из самых популярных соусов. Его не только используют для приготовления салатов, но и часто добавляют в выпечку для придания ей большей воздушности и мягкости. Традиционно в майонез добавляют яйца, однако кулинарный блогер Ольга Головина показала, как приготовить вкусный соус без этого ингредиента.

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Своим рецептом она поделилась в Instagram.

Майонез без яиц

Ингредиенты:

  • рассол из зеленого горошка — 50 мл;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • лимонный сок — 1 ч. л;
  • горчица — 1/2 ч. л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло — 160–170 мл.

Способ приготовления:

В глубокую миску вылить рассол с зеленого горошка, добавить соль, сахар, горчицу и лимонный сок, перебить блендером до образования пены. Постепенно туда же влить растительное масло, постоянно работая блендером.

Чем больше масла — тем гуще будет ваш майонез.

В конце приготовления добавить пару зубчиков чеснока для насыщенности вкуса. Но это можно делать по желанию.

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