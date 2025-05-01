Рецепт пирожков с картошкой и грибами: как приготовить их быстро и без хлопот
Жареные пирожки с любой начинкой – хит стола, поскольку они надолго не задерживаются и разлетаются буквально за несколько минут. У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт их приготовления.
Кулинарный блогер Светлана Бауэр рассказала, как сделать вкусные пирожки с картофелем и грибами.
На их приготовление уйдет не так много времени, как может показаться.
Хрустящие пирожки с картофелем и грибами
Ингредиенты:
- теплая вода – 250 мл;
- дрожжи сухие – 7 гр (свежие – 21 гр);
- сахар – 2 ч. л;
- соль – 0,5 — 1 ч. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- мука – 350-400 гр;
- крахмал – 1 ст. л.
Начинка:
- картофель – 500 гр;
- шампиньоны – 300 гр;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
В теплую воду добавить дрожжи, сахар и дрожжи. Всыпать соль, просеять муку и крахмал. Во время замеса добавить растительное масло.
Замесить тесто, как показано на видео и оставить него на час на расстойку.
Для начинки отварить картофель, сделать картофельное пюре. Грибы порезать и пожарить, добавив соль и специи по вкусу. Готовые грибы смешать с пюре.
Тесто обмять, разделить на 12-14 частей. Каждую из них раскатать, выложить начинку, сформировать пирожок. Все пирожки обжарить в растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.
Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир.
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