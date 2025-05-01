Рецепт пиріжків із картоплею та грибами: як приготувати їх швидко та без клопоту
Смажені пиріжки з будь-якою начинкою — хіт столу, оскільки вони надовго не затримуються і розлітаються буквально за кілька хвилин. У кожної господині є свій фірмовий рецепт їхнього приготування.
Кулінарна блогерка Світлана Бауер розповіла, як зробити смачні пиріжки з картоплею та грибами.
На їхнє приготування піде не так багато часу, як може здатися.
Хрусткі пиріжки з картоплею та грибами
Інгредієнти:
- тепла вода – 250 мл;
- дріжджі сухі – 7 г (свіжі – 21 г);
- цукор – 2 ч. л;
- сіль – 0,5 - 1 ч. л;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- борошно – 350-400 г;
- крохмаль – 1 ст. л.
Начинка:
- картопля – 500 г;
- печериці – 300 г;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
У теплу воду додати дріжджі, цукор і дріжджі. Всипати сіль, просіяти борошно і крохмаль. Під час замісу додати рослинну олію.
Замісити тісто, як показано на відео, і залишити його на годину на вистоювання.
Для начинки відварити картоплю, зробити картопляне пюре. Гриби порізати та посмажити, додавши сіль і спеції за смаком. Готові гриби змішати з пюре.
Тісто обім'яти, розділити на 12-14 частин. Кожну з них розкачати, викласти начинку, сформувати пиріжок. Усі пиріжки обсмажити в олії до золотистої скоринки з двох боків.
Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир.
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