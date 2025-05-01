Рецепт пиріжків із картоплею та грибами: як приготувати їх швидко та без клопоту

Смажені пиріжки з будь-якою начинкою — хіт столу, оскільки вони надовго не затримуються і розлітаються буквально за кілька хвилин. У кожної господині є свій фірмовий рецепт їхнього приготування.

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Кулінарна блогерка Світлана Бауер розповіла, як зробити смачні пиріжки з картоплею та грибами.

На їхнє приготування піде не так багато часу, як може здатися.

Хрусткі пиріжки з картоплею та грибами

Інгредієнти:

тепла вода – 250 мл;

дріжджі сухі – 7 г (свіжі – 21 г);

цукор – 2 ч. л;

сіль – 0,5 - 1 ч. л;

рослинна олія – 3 ст. л;

борошно – 350-400 г;

крохмаль – 1 ст. л.

Начинка:

картопля – 500 г;

печериці – 300 г;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

У теплу воду додати дріжджі, цукор і дріжджі. Всипати сіль, просіяти борошно і крохмаль. Під час замісу додати рослинну олію.

Замісити тісто, як показано на відео, і залишити його на годину на вистоювання.

Для начинки відварити картоплю, зробити картопляне пюре. Гриби порізати та посмажити, додавши сіль і спеції за смаком. Готові гриби змішати з пюре.

Тісто обім'яти, розділити на 12-14 частин. Кожну з них розкачати, викласти начинку, сформувати пиріжок. Усі пиріжки обсмажити в олії до золотистої скоринки з двох боків.

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир.

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