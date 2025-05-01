Для намазок и салатов: как приготовить вкусный плавленый сыр за 15 минут

Плавленый сыр, приготовленный в домашних условиях, ничем не уступает покупному, а иногда получается и намного вкуснее. Его очень легко приготовить, если придерживаться точного количества ингредиентов и соблюдать все этапы.

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Как сделать в домашних условиях плавленый сыр всего за 15 минут, рассказали в блоге "Смачного/Рецепты".

Плавленый сыр за 15 минут

Ингредиенты:

творог (9%) – 500 гр);

яйца – 2 шт;

растопленное масло (82%) – 100 гр;

соль – 1 ч. л;

лимонная кислота – 1/3 ч. л;

сода – 1 ч. л;

сметана (если нужно) – 80-100 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать творог, яйца, соду и лимонную кислоту, перебить блендером до однородной массы. Затем добавить масло и снова все перебить до однородности.

Готовую массу переложить в кастрюлю с толстым дном. На минимальном огне, постоянно помешивая, прогревать пять минут, после чего снять с огня и снова пробить блендером.

Добавить сметану. В зависимости от творога масса может не загустеть, а наоборот расплавиться, и это уже будет сыр нужной консистенции. Если же получается густым, то следует добавить еще немного сметаны, снова перебив блендером и доведя до нужной густоты.

При желании сыр можно разделить на части и в каждую из них добавить начинку по своему вкусу. Например, в одну можно добавить 150 гр обжаренных грибов, немного копченой соли и сухой чеснок, а во вторую – 30 гр зелени, лимонный перец и карибские травы.

Готовый сыр накрыть пленкой в контакт и отправить в холодильник.

Его можно использовать для намазок и приготовления бутербродов.

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