Привет из Грузии: как приготовить хачапури за 15 минут (видео)

Хачапури – одно из самых знаменитых блюд грузинской кухни, и не один ресторан или кафе с таким меню не обходятся без ароматной лепешки с сыром. Однако приготовить его можно и в домашних условиях. Более того, многие хозяйки делают его очень быстро, сохраняя знакомый вкус.

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Своим рецептом приготовления хачапури поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Хачапури за 15 минут

Ингредиенты:

мука – 450-480 гр;

кефир – 300 мл;

яйцо – 1 шт;

масло — 3 ст. л;

соль – 1 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

разрыхлитель – 10 гр.

Для начинки:

сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 гр;

яйцо – 1 шт;

масло для смазки.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешатиь кефир, яйца,соль, сахар и подсолнечное масло. Все хорошо перемешать. В отдельной посуде просеянное тесто перемешать с разрыхлителем, и все добавить к кефирно-яичной массе. Замесить мягкое тесто, как показано на видео.

Готовое тесто разделить на четыре части, раскатать.

Сыр сулугуни натереть на терке, смешать с яйцом и сформировать четыре шарика. Каждый из них завернуть в тесто, защипнуть края и раскатать в пласт.

Лепешки обжарить на сухой сковородке с обеих сторон и еще горячими смазать сливочным маслом.

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