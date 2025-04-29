Привет из Грузии: как приготовить хачапури за 15 минут (видео)
Хачапури – одно из самых знаменитых блюд грузинской кухни, и не один ресторан или кафе с таким меню не обходятся без ароматной лепешки с сыром. Однако приготовить его можно и в домашних условиях. Более того, многие хозяйки делают его очень быстро, сохраняя знакомый вкус.
Своим рецептом приготовления хачапури поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Хачапури за 15 минут
Ингредиенты:
- мука – 450-480 гр;
- кефир – 300 мл;
- яйцо – 1 шт;
- масло — 3 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- разрыхлитель – 10 гр.
- Для начинки:
- сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 гр;
- яйцо – 1 шт;
- масло для смазки.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешатиь кефир, яйца,соль, сахар и подсолнечное масло. Все хорошо перемешать. В отдельной посуде просеянное тесто перемешать с разрыхлителем, и все добавить к кефирно-яичной массе. Замесить мягкое тесто, как показано на видео.
Готовое тесто разделить на четыре части, раскатать.
Сыр сулугуни натереть на терке, смешать с яйцом и сформировать четыре шарика. Каждый из них завернуть в тесто, защипнуть края и раскатать в пласт.
Лепешки обжарить на сухой сковородке с обеих сторон и еще горячими смазать сливочным маслом.
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