Привіт із Грузії: як приготувати хачапурі за 15 хвилин (відео)
Хачапурі — одна з найзнаменитіших страв грузинської кухні, і жоден ресторан чи кафе з таким меню не обходиться без ароматного коржа з сиром. Однак приготувати його можна і в домашніх умовах. Ба більше, багато господинь роблять його дуже швидко, зберігаючи знайомий смак.
Своїм рецептом приготування хачапурі поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Хачапурі за 15 хвилин
Інгредієнти:
- борошно — 450-480 г;
- кефір — 300 мл;
- яйце — 1 шт;
- олія — 3 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- розпушувач — 10 г.
- Для начинки:
- сир сулугуні (або/моцарела) — 360 г;
- яйце — 1 шт;
- масло для змащування.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати кефір, яйця, сіль, цукор і соняшникову олію. Усе добре перемішати. В окремому посуді просіяне тісто перемішати з розпушувачем, і все додати до кефірно-яєчної маси. Замісити м'яке тісто, як показано на відео.
Готове тісто розділити на чотири частини, розкачати.
Сир сулугуні натерти на тертці, змішати з яйцем і сформувати чотири кульки. Кожну з них загорнути в тісто, защипнути краї і розкачати в пласт.
Коржі обсмажити на сухій сковорідці з обох боків і ще гарячими змастити вершковим маслом.
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