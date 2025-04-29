Привіт із Грузії: як приготувати хачапурі за 15 хвилин (відео)

Хачапурі — одна з найзнаменитіших страв грузинської кухні, і жоден ресторан чи кафе з таким меню не обходиться без ароматного коржа з сиром. Однак приготувати його можна і в домашніх умовах. Ба більше, багато господинь роблять його дуже швидко, зберігаючи знайомий смак.

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Своїм рецептом приготування хачапурі поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Хачапурі за 15 хвилин

Інгредієнти:

борошно — 450-480 г;

кефір — 300 мл;

яйце — 1 шт;

олія — 3 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

розпушувач — 10 г.

Для начинки:

сир сулугуні (або/моцарела) — 360 г;

яйце — 1 шт;

масло для змащування.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати кефір, яйця, сіль, цукор і соняшникову олію. Усе добре перемішати. В окремому посуді просіяне тісто перемішати з розпушувачем, і все додати до кефірно-яєчної маси. Замісити м'яке тісто, як показано на відео.

Готове тісто розділити на чотири частини, розкачати.

Сир сулугуні натерти на тертці, змішати з яйцем і сформувати чотири кульки. Кожну з них загорнути в тісто, защипнути краї і розкачати в пласт.

Коржі обсмажити на сухій сковорідці з обох боків і ще гарячими змастити вершковим маслом.

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