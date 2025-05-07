Простое блюдо из доступных продуктов: макаронная запеканка с фаршем
Сочетание макарон и мясного фарша у многих ассоциируется с макаронами "по-флотски". Однако из этих ингредиентов можно приготовить и другие блюда. Например, невероятно вкусной получается макаронная запеканка с фаршем.
Проверенным рецептом блюда, которое станет идеальным обедом или ужином, поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Макаронная запеканка с фаршем
Ингредиенты:
- макароны (сухие) – 150 гр;
- фарш – 500 гр;
- молоко – 450 мл;
- томатная паста – 2-3 ст. л;
- мука – 2 ст. л;
- сыр моцарелла – 180 гр;
- масло – 40-50 гр;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Отварить макароны до состояния аль денте. Слить воду, макароны пересыпать в глубокую миску.
На масле обжарить муку, помешивая, добавить соль, перец, молоко и довести до загустения, постоянно помешивая. Этим соусом залить макароны, перемешать.
На сковороде обжарить фарш на масле, добавить томатную пасту, перец и соль по вкусу, тушить до готовности.
На дно формы для запекания выложить макароны, сверху – фарш, разровняв его по всей поверхности макарон, затем все посыпать тертым сыром.
Отправить форму с макаронами и фаршем в духовку, разогретую до 170 градусов, на 20-25 минут.
Читайте также:
Самое вкусное блюдо из творога: рецепт запеканки без муки
Запеканка из кабачков: рецепт простого и вкусного блюда в котором много сыра
Несладкая творожная запеканка с овощами: вкусное летнее блюдо