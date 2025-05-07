Простое блюдо из доступных продуктов: макаронная запеканка с фаршем

Сочетание макарон и мясного фарша у многих ассоциируется с макаронами "по-флотски". Однако из этих ингредиентов можно приготовить и другие блюда. Например, невероятно вкусной получается макаронная запеканка с фаршем.

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Проверенным рецептом блюда, которое станет идеальным обедом или ужином, поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Макаронная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

макароны (сухие) – 150 гр;

фарш – 500 гр;

молоко – 450 мл;

томатная паста – 2-3 ст. л;

мука – 2 ст. л;

сыр моцарелла – 180 гр;

масло – 40-50 гр;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить макароны до состояния аль денте. Слить воду, макароны пересыпать в глубокую миску.

На масле обжарить муку, помешивая, добавить соль, перец, молоко и довести до загустения, постоянно помешивая. Этим соусом залить макароны, перемешать.

На сковороде обжарить фарш на масле, добавить томатную пасту, перец и соль по вкусу, тушить до готовности.

На дно формы для запекания выложить макароны, сверху – фарш, разровняв его по всей поверхности макарон, затем все посыпать тертым сыром.

Отправить форму с макаронами и фаршем в духовку, разогретую до 170 градусов, на 20-25 минут.

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