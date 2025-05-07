Идеальная закуска: рецепт маринованной сельди с майонезом
Селедка – идеальная закуска к картофелю. Его можно подавать, просто прорезав, а можно и приготовить вкуснейшую закуску, как это сделала кулинарный блогер Инна Ключник.
Своим рецептом она поделилась в Instagram.
Закуска из сельди
Ингредиенты:
- жирная малосольная сельдь – 1 шт.;
- лук среднего размера – 1 шт.;
- морковь среднего размера – 1 шт (по желанию);
- соль – 1/3 ч. л;
- сахар – 2 ч. л;
- уксус – 2 ст. л;
- майонез – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Сельдь почистить, удалить позвоночник и кости, порезать на кусочки, как показано на видео.
Лук и морковь почистить. Лук порезать кубиками, морковь натереть на терке или порезать соломкой, сложить в миску, добавить туда сахар, уксус и соль, все перемешать и слегка перемять руками, чтобы овощи дали сок. Затем туда же отправить сельдь и майонез, все хорошо перемешать и отправить в холодильник мариноваться на несколько часов.
При подаче можно посыпать рубленой зеленью.
Такое блюдо может быть как дополнением к картофелю, так и отдельной позицией в меню.
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