Идеальная закуска: рецепт маринованной сельди с майонезом

Селедка – идеальная закуска к картофелю. Его можно подавать, просто прорезав, а можно и приготовить вкуснейшую закуску, как это сделала кулинарный блогер Инна Ключник.

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Своим рецептом она поделилась в Instagram.

Закуска из сельди

Ингредиенты:

жирная малосольная сельдь – 1 шт.;

лук среднего размера – 1 шт.;

морковь среднего размера – 1 шт (по желанию);

соль – 1/3 ч. л;

сахар – 2 ч. л;

уксус – 2 ст. л;

майонез – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Сельдь почистить, удалить позвоночник и кости, порезать на кусочки, как показано на видео.

Лук и морковь почистить. Лук порезать кубиками, морковь натереть на терке или порезать соломкой, сложить в миску, добавить туда сахар, уксус и соль, все перемешать и слегка перемять руками, чтобы овощи дали сок. Затем туда же отправить сельдь и майонез, все хорошо перемешать и отправить в холодильник мариноваться на несколько часов.

При подаче можно посыпать рубленой зеленью.

Такое блюдо может быть как дополнением к картофелю, так и отдельной позицией в меню.

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