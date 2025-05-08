Меню на майские выходные: рецепт сочного куриного шашлыка

Выходные не за горами, и традиционно многие во время встреч с родными и друзьями планируют приготовить шашлыки на мангале или организовать барбекю. Кулинарный блогер из Одессы Валерий Пономарь предлагает по этому случаю рецепт сочного куриного шашлыка.

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Как его сделать, он детально рассказал и показал у себя в Instagram.

Сочный шашлык из курицы

Ингредиенты:

филе бедра – 1,5 кг;

розмарин – 2 веточки;

лук – 2 шт;

соль крупная – 1-2 ч. л;

черный перец – 1 ч. л;

вино белое сухое – 1 ст. л;

растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо подготовить мясо. Бедро нарезать на две части (оптимальный размер для порционного куска).

Для маринада лук порезать полукольцами, добавить к нему измельченный розмарин, соль и перец. Все перемешать и отжать сок. Затем влить туда же вино, растительное масло и все это перемешать с мясом.

Оставить мариноваться на четыре часа, а еще лучше – на ночь.

Готовое мясо нанизать на шампуры и жарить на углях 15-18 минут, постоянно переворачивая. Подавать с маринованным луком.

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