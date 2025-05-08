Меню на майские выходные: рецепт сочного куриного шашлыка
Выходные не за горами, и традиционно многие во время встреч с родными и друзьями планируют приготовить шашлыки на мангале или организовать барбекю. Кулинарный блогер из Одессы Валерий Пономарь предлагает по этому случаю рецепт сочного куриного шашлыка.
Как его сделать, он детально рассказал и показал у себя в Instagram.
Сочный шашлык из курицы
Ингредиенты:
- филе бедра – 1,5 кг;
- розмарин – 2 веточки;
- лук – 2 шт;
- соль крупная – 1-2 ч. л;
- черный перец – 1 ч. л;
- вино белое сухое – 1 ст. л;
- растительное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала необходимо подготовить мясо. Бедро нарезать на две части (оптимальный размер для порционного куска).
Для маринада лук порезать полукольцами, добавить к нему измельченный розмарин, соль и перец. Все перемешать и отжать сок. Затем влить туда же вино, растительное масло и все это перемешать с мясом.
Оставить мариноваться на четыре часа, а еще лучше – на ночь.
Готовое мясо нанизать на шампуры и жарить на углях 15-18 минут, постоянно переворачивая. Подавать с маринованным луком.
Читайте также:
Идеальная и быстрая закуска к шашлыку: как приготовить вкуснейшие маринованные огурцы
Три разных вкуса: необычный рецепт куриного шашлыка
Лучшее для отдыха на природе: рецепт слоеного шашлыка из говядины (видео)