Лучшее для отдыха на природе: рецепт слоеного шашлыка из говядины (видео)
Шашлый с начинкой в несколько слоев удивит вас и ваших гостей не только своим видом, но и вкусом.
Планируя меню на выходные, которые уже не за горами, обратите внимание на рецепт вкуснейших шашлыков от одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Сочные и мягкие, они буквально тают во рту, а их аромат моментально вскружит голову.
Слоеный шашлык из говядины
Ингредиенты:
- мякоть говядины — 1 кг (можно лопатку, питок);
- курдюк — 300 гр;
- жирная говядина на фарш — 1 кг;
- лук — 1 шт;
- помидор — 1 шт;
- шампиньоны — 400 гр;
- кориандр молотый — 2 ч. л;
- соль — 1 ст. л;
- черный перец — 1–1,5 ч. л;
- острый перец — 1 шт;
- красный лук — 1 шт;
- петрушка или кинза — пучок.
Способ приготовления:
Мякоть с курдюком нарезать тонкими пластами и отбить молотком. Из жирных обрезков сделать фарш, лучше крупного помола. Смешать его с мелко порубленным красным перцем, петрушкой или кинзой, специями и посолить. Все хорошо вымешать, отбив для вязкости, как показано в ролике.
Для маринада измельченный в пюре помидор смешать с пропущенным через мясорубку или измельченном в блендере луком, добавить специи. Грибы обжарить.
Собрать так называемый торт как на видео, не забывая смазывать мясо маринадом, а курдюк солить. Лучше всего поставить его в морозилку на несколько часов: жир затвердеет и будет легко нарезаться.
После этого "торт" нарезать на прямоугольные кусочки примерно 5 см на 2,5 см, нанизать их на шампура
Готовить шашлыки на углях, часто переворачивая, примерно 12 минут.
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