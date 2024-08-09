Лучшее для отдыха на природе: рецепт слоеного шашлыка из говядины (видео)

Шашлый с начинкой в несколько слоев удивит вас и ваших гостей не только своим видом, но и вкусом.

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Планируя меню на выходные, которые уже не за горами, обратите внимание на рецепт вкуснейших шашлыков от одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Сочные и мягкие, они буквально тают во рту, а их аромат моментально вскружит голову.

Слоеный шашлык из говядины

Ингредиенты:

мякоть говядины — 1 кг (можно лопатку, питок);

курдюк — 300 гр;

жирная говядина на фарш — 1 кг;

лук — 1 шт;

помидор — 1 шт;

шампиньоны — 400 гр;

кориандр молотый — 2 ч. л;

соль — 1 ст. л;

черный перец — 1–1,5 ч. л;

острый перец — 1 шт;

красный лук — 1 шт;

петрушка или кинза — пучок.

Способ приготовления:

Мякоть с курдюком нарезать тонкими пластами и отбить молотком. Из жирных обрезков сделать фарш, лучше крупного помола. Смешать его с мелко порубленным красным перцем, петрушкой или кинзой, специями и посолить. Все хорошо вымешать, отбив для вязкости, как показано в ролике.

Для маринада измельченный в пюре помидор смешать с пропущенным через мясорубку или измельченном в блендере луком, добавить специи. Грибы обжарить.

Собрать так называемый торт как на видео, не забывая смазывать мясо маринадом, а курдюк солить. Лучше всего поставить его в морозилку на несколько часов: жир затвердеет и будет легко нарезаться.

После этого "торт" нарезать на прямоугольные кусочки примерно 5 см на 2,5 см, нанизать их на шампура

Готовить шашлыки на углях, часто переворачивая, примерно 12 минут.

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