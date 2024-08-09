Найкраще для відпочинку на природі: рецепт листкового шашлику з яловичини (відео)
Шашлик із начинкою в кілька шарів здивує вас і ваших гостей не тільки своїм виглядом, а й смаком.
Плануючи меню на вихідні, які вже не за горами, зверніть увагу на рецепт смачних шашликів від одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Соковиті та м'які, вони буквально тануть у роті, а їхній аромат моментально закрутить голову.
Листковий шашлик із яловичини
Інгредієнти:
- м'якоть яловичини — 1 кг (можна лопатку, піток);
- курдюк — 300 гр;
- жирна яловичина на фарш — 1 кг;
- цибуля — 1 шт;
- помідор — 1 шт;
- печериці — 400 г;
- коріандр мелений — 2 ч. л;
- сіль — 1 ст. л;
- чорний перець — 1–1,5 ч. л;
- гострий перець — 1 шт;
- червона цибуля — 1 шт;
- петрушка або кінза — пучок.
Спосіб приготування:
М'якоть із курдюком нарізати тонкими пластами і відбити молотком. Із жирних обрізків зробити фарш, краще грубого помелу. Змішати його з дрібно посіченим червоним перцем, петрушкою або кінзою, спеціями і посолити. Усе добре вимішати, відбивши для в'язкості, як показано в ролику.
Для маринаду подрібнений у пюре помідор змішати з пропущеною через м'ясорубку або подрібненою в блендері цибулею, додати спеції. Гриби обсмажити.
Зібрати так званий торт, як на відео, не забуваючи змащувати м'ясо маринадом, а курдюк солити. Найкраще поставити його в морозилку на кілька годин: жир затвердіє і буде легко нарізатися.
Після цього "торт" нарізати на прямокутні шматочки приблизно 5 см на 2,5 см, нанизати їх на шампура
Готувати шашлики на вугіллі, часто перевертаючи, приблизно 12 хвилин.
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