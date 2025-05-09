На обед или ужин: рецепт вкуснейших куриных рулетов в духовке
Куриные рулеты с беконом, приготовленные в духовке, – идеальное блюдо к отварному картофелю и другим гарнирам. Готовятся они очень просто, а на вкус получаются изумительными.
Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.
Куриные рулеты
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт;
- соль, черный перец;
- бекон – 250 гр;
- картофель – 400-500 гр;
- укроп;
- масло.
Для соуса:
- соевый соус – 40 мл;
- лимонный сок;
- паприка – 1/2 ч. л;
- куркума – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Куриные филе разрезать продольно пополам, посолить, поперчить и отбить под пленкой с одной стороны, затем все то же повторить с другой.
Каждое филе порезать вдоль пополам, сверху выложить бекон и свернуть в рулет, как показано на видео.
На каждую шпажку нанизать по три таких рулета.
Порезанный крупными кусочками картофель отварить до полуготовности, пересыпать в глубокую посуду. Добавить к нему соль, перец, сушеный чеснок, мелко порубленную зелень и полить маслом, все перемешать.
Из пергамента сделать формочки, как показывает блогер. Выложить в каждую картофель.
Приготовить соус: смешать все ингредиенты.
Шпажки с рулетами выложить поверх картофеля, смазать соусом и отправить в духовку, разогретую до 180-200 градусов, примерно на 25-30 минут.
Подавать можно с овощным салатом.
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