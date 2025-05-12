Очень быстро и очень сытно: рецепт вкусного салата с тушенкой

Салат с тушенкой – неплохой вариант как самостоятельного блюда, так и добавки к гарниру. Он сытный, хорошо утоляет голод и готовится очень быстро. Его можно смело подавать и к праздничному столу.

Related video

Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Салат с мясными консервами

Ингредиенты:

говяжья тушенка – 1 банка;

вареные яйца – 2 шт;

лук – 1 головка;

морковь – 2 шт среднего размера;

твердый сыр – 100 гр;

майонез – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Лук почистить, обжарить на растительном масле, слегка посолив. Морковь отварить до готовности, натереть на терке. Сыр так же натереть на терке.

Кулинарное кольцо поставить на плоское блюдо. Первым слоем выложить тушенку, разровняв ее по всей поверхности.

Желтой и белок разделить. Желток натереть и посыпать его на мясо.

Далее выложить слой вареной моркови, смазав его половиной майонеза. Затем – слой сыра, который так же смазать майонезом.

Верх посыпать тертым белком.

Чтобы салат лучше зафиксировался, можно его вместе с кольцом немного подержать в холодильнике. Перед подачей кольцо аккуратно снять.

Читайте также:

Постное меню: рецепт вкусного картофельного салата с оригинальными ингредиентами (видео)

Изысканное блюдо: рецепт салата с куриной печенью, гранатом и рукколой

Салат с курицей, морковью по-корейски и моцареллой: пошаговый рецепт