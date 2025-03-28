Постное меню: рецепт вкусного картофельного салата с оригинальными ингредиентами (видео)

Восточный постный салат — идеальный рецепт для тех, кто соблюдает пост. Его легко приготовить, и он получается очень вкусным.

Related video

Восточный салат — одно из самых вкусных и сытных блюд. Красочный, с насыщенным вкусом, простой в приготовлении и идеальный для тех, кто соблюдает пост, этот восточный салат стал сенсацией в TikTok. К тому же, он сытный и придется по вкусу каждому. Рецептом поделились на сайте Сlick.

Восточный постный салат

Восточный постный салат

Ингредиенты:

10 картофелин;

3-4 спелых болгарских перца;

3-4 маринованных огурца;

2 пучка зеленого лука;

половина пучка петрушки;

2 столовые ложки растительного масла;

ложка горчицы;

несколько оливок;

соль и перец, столовая ложка лимонного сока.

Способ приготовления чрезвычайно прост. Первое, что нам нужно сделать, это очистить картофель, затем сварить его со щепоткой соли. После того, как картошка будет готова, дайте ей остыть, нарежьте крупными кубиками и отправьте в миску. Сладкий перец нарежьте ломтиками, маринованные огурцы — кружочками. Лук и петрушку мелко нарежьте, оливки разрежьте пополам, если они слишком крупные. Смешайте прочие ингредиенты с картошкой.

И приготовьте заправку, смешав растительное масло, лучше всего оливковое, с горчицей (лучше взять дижонскую), лимонным соком и молотым черным перцем. Полейте салат заправкой, перемешайте и отправьте в холодильник, чтобы заправка впиталась в картошку. Салат готов и он поразит вас своим изысканным вкусом.

Читайте также:

Постное меню: рецепт сытного салата из запеченых овощей с оригинальной заправкой

Спасет от простуд и поднимет иммунитет: рецепт витаминного салата

Изысканное блюдо: рецепт салата с куриной печенью, гранатом и рукколой