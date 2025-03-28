Пісне меню: рецепт смачного картопляного салату з оригінальними інгредієнтами (відео)
Східний пісний салат — ідеальний рецепт для тих, хто дотримується посту. Його легко приготувати, і він виходить дуже смачним.
Східний салат — одна з найсмачніших і найситніших страв. Барвистий, з насиченим смаком, простий у приготуванні та ідеальний для тих, хто дотримується посту, цей східний салат став сенсацією в TikTok. До того ж, він ситний і припаде до смаку кожному. Рецептом поділилися на сайті Сlick.
Східний пісний салат
Інгредієнти:
- 10 картоплин;
- 3-4 стиглих болгарських перці;
- 3-4 маринованих огірка;
- 2 пучки зеленої цибулі;
- половина пучка петрушки;
- 2 столові ложки рослинної олії;
- ложка гірчиці;
- кілька оливок;
- сіль і перець, столова ложка лимонного соку.
Спосіб приготування надзвичайно простий. Перше, що нам потрібно зробити, це очистити картоплю, потім зварити її з дрібкою солі. Після того, як картопля буде готова, дайте їй охолонути, наріжте великими кубиками і відправте в миску. Солодкий перець наріжте скибочками, мариновані огірки — кружечками. Цибулю і петрушку дрібно наріжте, оливки розріжте навпіл, якщо вони занадто великі. Змішайте інші інгредієнти з картоплею.
І приготуйте заправку, змішавши рослинну олію, найкраще оливкову, з гірчицею (краще взяти діжонську), лимонним соком і меленим чорним перцем. Полийте салат заправкою, перемішайте і відправте в холодильник, щоб заправка вбралася в картоплю. Салат готовий і він вразить вас своїм вишуканим смаком.
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