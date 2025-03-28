Пісне меню: рецепт смачного картопляного салату з оригінальними інгредієнтами (відео)

Східний пісний салат — ідеальний рецепт для тих, хто дотримується посту. Його легко приготувати, і він виходить дуже смачним.

Related video

Східний салат — одна з найсмачніших і найситніших страв. Барвистий, з насиченим смаком, простий у приготуванні та ідеальний для тих, хто дотримується посту, цей східний салат став сенсацією в TikTok. До того ж, він ситний і припаде до смаку кожному. Рецептом поділилися на сайті Сlick.

Східний пісний салат

Східний пісний салат

Інгредієнти:

10 картоплин;

3-4 стиглих болгарських перці;

3-4 маринованих огірка;

2 пучки зеленої цибулі;

половина пучка петрушки;

2 столові ложки рослинної олії;

ложка гірчиці;

кілька оливок;

сіль і перець, столова ложка лимонного соку.

Спосіб приготування надзвичайно простий. Перше, що нам потрібно зробити, це очистити картоплю, потім зварити її з дрібкою солі. Після того, як картопля буде готова, дайте їй охолонути, наріжте великими кубиками і відправте в миску. Солодкий перець наріжте скибочками, мариновані огірки — кружечками. Цибулю і петрушку дрібно наріжте, оливки розріжте навпіл, якщо вони занадто великі. Змішайте інші інгредієнти з картоплею.

І приготуйте заправку, змішавши рослинну олію, найкраще оливкову, з гірчицею (краще взяти діжонську), лимонним соком і меленим чорним перцем. Полийте салат заправкою, перемішайте і відправте в холодильник, щоб заправка вбралася в картоплю. Салат готовий і він вразить вас своїм вишуканим смаком.

Читайте також:

Пісне меню: рецепт ситного салату із запечених овочів з оригінальною заправкою

Врятує від застуд і підніме імунітет: рецепт вітамінного салату

Вишукана страва: рецепт салату з курячою печінкою, гранатом і руколою