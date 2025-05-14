Вкусно и быстро: рецепт ленивых вареников на сковороде
Вареники – одно из самых популярных украинских блюд. Их готовят на пару, варят в воде и даже жарят. Те, кому не хочется долго возиться с ними на кухне, готовят так называемые ленивые вареники.
Одним из таких рецептов поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.
Ленивые вареники на сковороде.
Ингредиенты:
- вода – 850 гр;
- соль – 1 ч. л;
- мука – 320 гр;
- творог – 250 гр;
- соль – по вкусу;
- сыр – 100 гр;
- пучок укропа;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
Смешать соль, воду и муку, перемешать все до однородной массы.
Для начинки смешать творог, натертый сыр, зелень, посолить.
Разогретую сковороду смазать маслом и налить тесто, как показано на видео. Обжарить с одной стороны до золотистого цвета и перевернуть. Выложить начинку, накрыть второй половинкой блинчика, смазав сверху маслом, и обжарить с обеих сторон.
Готовые вареники выложить на блюдо и подавать к столу с любимым соусом или со сметаной.
Тесто получается очень тоненьким и нежным, а начинка – невероятно вкусной.
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