Вкусно и быстро: рецепт ленивых вареников на сковороде

Вареники – одно из самых популярных украинских блюд. Их готовят на пару, варят в воде и даже жарят. Те, кому не хочется долго возиться с ними на кухне, готовят так называемые ленивые вареники.

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Одним из таких рецептов поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.

Ленивые вареники на сковороде.

Ингредиенты:

вода – 850 гр;

соль – 1 ч. л;

мука – 320 гр;

творог – 250 гр;

соль – по вкусу;

сыр – 100 гр;

пучок укропа;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Смешать соль, воду и муку, перемешать все до однородной массы.

Для начинки смешать творог, натертый сыр, зелень, посолить.

Разогретую сковороду смазать маслом и налить тесто, как показано на видео. Обжарить с одной стороны до золотистого цвета и перевернуть. Выложить начинку, накрыть второй половинкой блинчика, смазав сверху маслом, и обжарить с обеих сторон.

Готовые вареники выложить на блюдо и подавать к столу с любимым соусом или со сметаной.

Тесто получается очень тоненьким и нежным, а начинка – невероятно вкусной.

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