Настоящий украинский десерт: рецепт полтавских вареников с вишней на пару

Такие вареники получаются пышными и нежными.

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Вареники на пару с вишнями готовят на Полтавщине. Нежное тесто и сочная начинка делают это блюдо очень вкусным. Использовать можно, как свежие, так и мороженые вишни. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Полтавские вареники с вишнями на пару

Ингредиенты:

кефир — 500 г;

мука — 500 г;

сода — 1 ч. л.;

два яйца;

вишня — 500 г;

крахмал — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 50 г;

сметана для подачи.

Налейте кефир комнатной температуры в большую миску, добавьте соль, соду и сахар. Перемешайте.

Просейте муку 300 г в миску, сделайте лунку и разбейте 2 яйца. Вылейте кефир, тщательно перемешайте ложкой.

Добавьте 200 г просеянной муки и замесите тесто руками. Накройте тесто полотенцем и дать ему отдохнуть 20 минут при комнатной температуре.

И приготовьте начинку. Вишни без косточек добавьте сахар и крахмал. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки стаканом, выложите начинку и защипайте края.

В кастрюлю 3 л налейте 2 л воды. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Выложите сито и выкладывайте вареники. Можно обвязать кастрюлю марлей. Накройте крышкой и готовьте вареники на пару 7–8 минут. Готовые вареники подавайте со сливочным маслом и сметаной.

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