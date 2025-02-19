Настоящий украинский десерт: рецепт полтавских вареников с вишней на пару
Такие вареники получаются пышными и нежными.
Вареники на пару с вишнями готовят на Полтавщине. Нежное тесто и сочная начинка делают это блюдо очень вкусным. Использовать можно, как свежие, так и мороженые вишни. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.
Полтавские вареники с вишнями на пару
Ингредиенты:
- кефир — 500 г;
- мука — 500 г;
- сода — 1 ч. л.;
- два яйца;
- вишня — 500 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана для подачи.
Налейте кефир комнатной температуры в большую миску, добавьте соль, соду и сахар. Перемешайте.
Просейте муку 300 г в миску, сделайте лунку и разбейте 2 яйца. Вылейте кефир, тщательно перемешайте ложкой.
Добавьте 200 г просеянной муки и замесите тесто руками. Накройте тесто полотенцем и дать ему отдохнуть 20 минут при комнатной температуре.
И приготовьте начинку. Вишни без косточек добавьте сахар и крахмал. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки стаканом, выложите начинку и защипайте края.
В кастрюлю 3 л налейте 2 л воды. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Выложите сито и выкладывайте вареники. Можно обвязать кастрюлю марлей. Накройте крышкой и готовьте вареники на пару 7–8 минут. Готовые вареники подавайте со сливочным маслом и сметаной.
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