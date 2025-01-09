Как приготовить тесто для вареников: топ лучших рецептов
Идеальное тесто для вареников тонкое и эластичное. И приготовить его можно разными способами.
Если вы решили готовить вареники: с картошкой, творогом, с мясом, капустой, или вишнями, то стоит выбрать идеальное тесто для вареников. И вариантов приготовления такого теста много. Есть даже специальное тесто для постных вареников. Фокус выбрал лучшие рецепты теста для вареников.
Заварное тесто для вареников
Заварное тесто для вареников мягкое, податливое, а после отваривания нежное и очень вкусное.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- вода — 250–280 мл;
- сливочное масло — 50–100 г.
В миске муку смешайте с солью. Воду налейте в кастрюльку, добавьте сливочное масло и доведите до кипения. Влейте воду с маслом в муку. Вымесите до однородности. Накройте пленкой или полотенцем.
Оставьте тесто отдохнуть минут на 30 при комнатной температуре. И готовьте вареники с выбранной начинкой.
Яичное тесто для вареников
Яичное тесто для вареников более прочное и упругое. Так что туда можно класть побольше начинки, не боясь, что тесто порвется.
Ингредиенты:
- мука — 450–500 г;
- два яйца;
- вода;
- соль — 1 щепотка.
Яйца вылейте в стакан, или чашку, перемешайте вилкой до однородности. Долейте холодной водой до краев стакана. В муку добавьте соль, влейте воду с яйцами. Замесите тесто. И готовьте вареники.
Постное тесто для вареников
Такой рецепт особенно актуален для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Можно приготовить его, просто смешав муку, воду и соль, но будет гораздо лучше, если взять теплую воду и добавить немного растительного масла.
Ингредиенты:
- 350 г муки;
- 200 мл горячей воды;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 щепотка соли.
В сотейник влейте 200 мл горячей воды и нагрейте до 70-80 градусов. Ориентируйтесь на появление пара над поверхностью воды. В миску всыпьте 300 г муки и добавьте горячую воду, щепотку соли и 3 ст. л. подсолнечного масла. Сначала перемешайте ложкой. Когда смесь немного остынет, замесите тесто вручную. Из теста сформируйте шар, оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике отдыхать на 20-30 минут.
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