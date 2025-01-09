Как приготовить тесто для вареников: топ лучших рецептов

Идеальное тесто для вареников тонкое и эластичное. И приготовить его можно разными способами.

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Если вы решили готовить вареники: с картошкой, творогом, с мясом, капустой, или вишнями, то стоит выбрать идеальное тесто для вареников. И вариантов приготовления такого теста много. Есть даже специальное тесто для постных вареников. Фокус выбрал лучшие рецепты теста для вареников.

Заварное тесто для вареников

Заварное тесто для вареников мягкое, податливое, а после отваривания нежное и очень вкусное.

Ингредиенты:

мука — 500 г;

вода — 250–280 мл;

сливочное масло — 50–100 г.

В миске муку смешайте с солью. Воду налейте в кастрюльку, добавьте сливочное масло и доведите до кипения. Влейте воду с маслом в муку. Вымесите до однородности. Накройте пленкой или полотенцем.

Оставьте тесто отдохнуть минут на 30 при комнатной температуре. И готовьте вареники с выбранной начинкой.

Яичное тесто для вареников

Яичное тесто для вареников более прочное и упругое. Так что туда можно класть побольше начинки, не боясь, что тесто порвется.

Ингредиенты:

мука — 450–500 г;

два яйца;

вода;

соль — 1 щепотка.

Яйца вылейте в стакан, или чашку, перемешайте вилкой до однородности. Долейте холодной водой до краев стакана. В муку добавьте соль, влейте воду с яйцами. Замесите тесто. И готовьте вареники.

Постное тесто для вареников

Такой рецепт особенно актуален для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Можно приготовить его, просто смешав муку, воду и соль, но будет гораздо лучше, если взять теплую воду и добавить немного растительного масла.

Ингредиенты:

350 г муки;

200 мл горячей воды;

3 ст. л. подсолнечного масла;

1 щепотка соли.

В сотейник влейте 200 мл горячей воды и нагрейте до 70-80 градусов. Ориентируйтесь на появление пара над поверхностью воды. В миску всыпьте 300 г муки и добавьте горячую воду, щепотку соли и 3 ст. л. подсолнечного масла. Сначала перемешайте ложкой. Когда смесь немного остынет, замесите тесто вручную. Из теста сформируйте шар, оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике отдыхать на 20-30 минут.

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