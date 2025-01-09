Як приготувати тісто для вареників: топ найкращих рецептів

Ідеальне тісто для вареників тонке й еластичне. І приготувати його можна різними способами.

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Якщо ви вирішили готувати вареники: з картоплею, сиром, з м'ясом, капустою, чи вишнями, то варто обрати ідеальне тісто для вареників. І варіантів приготування такого тіста багато. Є навіть спеціальне тісто для пісних вареників. Фокус вибрав найкращі рецепти тіста для вареників.

Заварне тісто для вареників

Заварне тісто для вареників м'яке, податливе, а після відварювання ніжне і дуже смачне.

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода — 250-280 мл;

вершкове масло — 50-100 г.

У мисці борошно змішайте із сіллю. Воду налийте в каструльку, додайте вершкове масло і доведіть до кипіння. Влийте воду з маслом у борошно. Вимісіть до однорідності. Накрийте плівкою або рушником.

Залиште тісто відпочити хвилин на 30 за кімнатної температури. І готуйте вареники з обраною начинкою.

Яєчне тісто для вареників

Яєчне тісто для вареників міцніше і пружніше. Тож туди можна класти побільше начинки, не боячись, що тісто порветься.

Інгредієнти:

борошно — 450-500 г;

два яйця;

вода;

сіль — 1 щіпка.

Яйця вилийте в склянку, або чашку, перемішайте виделкою до однорідності. Долийте холодною водою до країв склянки. У борошно додайте сіль, влийте воду з яйцями. Замісіть тісто. І готуйте вареники.

Пісне тісто для вареників

Такий рецепт особливо актуальний для вегетаріанців і тих, хто дотримується посту. Можна приготувати його, просто змішавши борошно, воду і сіль, але буде набагато краще, якщо взяти теплу воду і додати трохи олії.

Інгредієнти:

350 г борошна;

200 мл гарячої води;

3 ст. л. соняшникової олії;

1 щіпка солі.

У сотейник влийте 200 мл гарячої води та нагрійте до 70-80 градусів. Орієнтуйтеся на появу пари над поверхнею води. У миску всипте 300 г борошна і додайте гарячу воду, дрібку солі та 3 ст. л. соняшникової олії. Спочатку перемішайте ложкою. Коли суміш трохи охолоне, замісіть тісто вручну. З тіста сформуйте кулю, обгорніть її харчовою плівкою і залиште в холодильнику відпочивати на 20-30 хвилин.

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