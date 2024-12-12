Шоколадні вареники: рецепт незвичайної страви без варіння
Від традиційних вареників ці відрізняються тим, що їх можна подавати по-різному: і як вареники, і як звичайні млинці.
Якщо хочете здивувати своїх рідних чимось незвичним і смачним, порадуйте їх шоколадними варениками. Як їх приготувати, розповіла і показала кулінарна блогерка Ольга Головіна
Шоколадні вареники
Інгредієнти (на 20 шт):
- борошно – 200 г;
- яйця – 2 шт;
- цукор – 60 гр;
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- вода тепленька – 300 мл;
- какао – 56 г;
- сода – 1/2 ч. л;
- розпушувач – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром за допомогою вінчика, додати борошно, какао, розпушувач і соду. Усе перемішати, паралельно вливаючи воду.
Замісити тісто і посмажити млинці на кшталт панкейків із двох боків. Перевертати необхідно, щойно з'являться бульбашки. Перед приготуванням першого млинця краще змастити сковорідку олією.
Начинку для них можна вибрати будь-яку, наприклад, із солодкого сиру з родзинками.
Сформувати вареники, як показано на відео.
Подавати їх можна зі згущеним молоком або будь-якою солодкою добавкою за смаком.
За бажання їх можна не начиняти і просто подати до столу шоколадні млинці.
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