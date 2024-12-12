Шоколадні вареники: рецепт незвичайної страви без варіння

Від традиційних вареників ці відрізняються тим, що їх можна подавати по-різному: і як вареники, і як звичайні млинці.

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Якщо хочете здивувати своїх рідних чимось незвичним і смачним, порадуйте їх шоколадними варениками. Як їх приготувати, розповіла і показала кулінарна блогерка Ольга Головіна

Шоколадні вареники

Інгредієнти (на 20 шт):

борошно – 200 г;

яйця – 2 шт;

цукор – 60 гр;

ванільний цукор – 1 пакетик;

вода тепленька – 300 мл;

какао – 56 г;

сода – 1/2 ч. л;

розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром за допомогою вінчика, додати борошно, какао, розпушувач і соду. Усе перемішати, паралельно вливаючи воду.

Замісити тісто і посмажити млинці на кшталт панкейків із двох боків. Перевертати необхідно, щойно з'являться бульбашки. Перед приготуванням першого млинця краще змастити сковорідку олією.

Начинку для них можна вибрати будь-яку, наприклад, із солодкого сиру з родзинками.

Сформувати вареники, як показано на відео.

Подавати їх можна зі згущеним молоком або будь-якою солодкою добавкою за смаком.

За бажання їх можна не начиняти і просто подати до столу шоколадні млинці.

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