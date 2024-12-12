Шоколадные вареники: рецепт необычного блюда без варки
От традиционных вареников эти отличаются тем, что их можно подавать по-разному: и как вареники, и как обычные блинчики.
Если хотите удивить своих родных чем-то необычным и вкусным, порадуйте их шоколадными варениками. Как их приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Ольга Головина
Шоколадные вареники
Ингредиенты (на 20 шт):
- мука – 200 гр;
- яйца – 2 шт;
- сахар – 60 гр;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- вода тепленькая – 300 мл;
- какао – 56 гр;
- сода – 1/2 ч. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром с помощью венчика, добавить муку, какао, разрыхлитель и соду. Все перемешать, параллельно вливая воду.
Замесить тесто и пожарить блинчики типа панкейков с двух сторон. Переворачивать необходимо, как только появятся пузырьки. Перед приготовлением первого блинчика лучше смазать сковородку маслом.
Начинку для них можно выбрать любую, например, из сладкого творога с изюмом.
Сформировать вареники, как показано на видео.
Подавать их можно со сгущенкой или любой сладкой добавкой по вкусу.
При желании их можно не начинять и просто подать к столу шоколадные блинчики.
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