Шоколадные вареники: рецепт необычного блюда без варки

От традиционных вареников эти отличаются тем, что их можно подавать по-разному: и как вареники, и как обычные блинчики.

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Если хотите удивить своих родных чем-то необычным и вкусным, порадуйте их шоколадными варениками. Как их приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Ольга Головина

Шоколадные вареники

Ингредиенты (на 20 шт):

мука – 200 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 60 гр;

ванильный сахар – 1 пакетик;

вода тепленькая – 300 мл;

какао – 56 гр;

сода – 1/2 ч. л;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром с помощью венчика, добавить муку, какао, разрыхлитель и соду. Все перемешать, параллельно вливая воду.

Замесить тесто и пожарить блинчики типа панкейков с двух сторон. Переворачивать необходимо, как только появятся пузырьки. Перед приготовлением первого блинчика лучше смазать сковородку маслом.

Начинку для них можно выбрать любую, например, из сладкого творога с изюмом.

Сформировать вареники, как показано на видео.

Подавать их можно со сгущенкой или любой сладкой добавкой по вкусу.

При желании их можно не начинять и просто подать к столу шоколадные блинчики.

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