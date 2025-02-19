Справжній український десерт: рецепт полтавських вареників із вишнею на пару

Такі вареники виходять пишними та ніжними.

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Вареники на пару з вишнями готують на Полтавщині. Ніжне тісто та соковита начинка роблять цю страву дуже смачною. Використовувати можна, як свіжі, так і морожені вишні. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Полтавські вареники з вишнями на пару

Інгредієнти:

кефір — 500 г;

борошно — 500 г;

сода — 1 ч. л.;

два яйця;

вишня — 500 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

вершкове масло — 50 г;

сметана для подачі.

Налийте кефір кімнатної температури у велику миску, додайте сіль, соду та цукор. Перемішайте.

Просійте борошно 300 г у миску, зробіть лунку і розбийте 2 яйця. Вилийте кефір, ретельно перемішайте ложкою.

Додайте 200 г просіяного борошна і замісіть тісто руками. Накрийте тісто рушником і дайте йому відпочити 20 хвилин за кімнатної температури.

І приготуйте начинку. Вишні без кісточок додайте цукор і крохмаль. Розкачайте тісто в пласт завтовшки 1 см, виріжте кружечки склянкою, викладіть начинку і защипайте краї.

У каструлю 3 л налийте 2 л води. Поставте на плиту і доведіть до кипіння. Викладіть сито і викладайте вареники. Можна обв'язати каструлю марлею. Накрийте кришкою і готуйте вареники на парі 7-8 хвилин. Готові вареники подавайте з вершковим маслом і сметаною.

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