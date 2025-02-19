Справжній український десерт: рецепт полтавських вареників із вишнею на пару
Такі вареники виходять пишними та ніжними.
Вареники на пару з вишнями готують на Полтавщині. Ніжне тісто та соковита начинка роблять цю страву дуже смачною. Використовувати можна, як свіжі, так і морожені вишні. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.
Полтавські вареники з вишнями на пару
Інгредієнти:
- кефір — 500 г;
- борошно — 500 г;
- сода — 1 ч. л.;
- два яйця;
- вишня — 500 г;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- вершкове масло — 50 г;
- сметана для подачі.
Налийте кефір кімнатної температури у велику миску, додайте сіль, соду та цукор. Перемішайте.
Просійте борошно 300 г у миску, зробіть лунку і розбийте 2 яйця. Вилийте кефір, ретельно перемішайте ложкою.
Додайте 200 г просіяного борошна і замісіть тісто руками. Накрийте тісто рушником і дайте йому відпочити 20 хвилин за кімнатної температури.
І приготуйте начинку. Вишні без кісточок додайте цукор і крохмаль. Розкачайте тісто в пласт завтовшки 1 см, виріжте кружечки склянкою, викладіть начинку і защипайте краї.
У каструлю 3 л налийте 2 л води. Поставте на плиту і доведіть до кипіння. Викладіть сито і викладайте вареники. Можна обв'язати каструлю марлею. Накрийте кришкою і готуйте вареники на парі 7-8 хвилин. Готові вареники подавайте з вершковим маслом і сметаною.
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