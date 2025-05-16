Горячие бутерброды с сосиской: рецепт очень простого перекуса
Если очень хочется чего-то вроде хот-догов, а поблизости купить их негде, рекомендуем альтернативу – горячие бутерброды с сосиской, которые ничем не уступают популярному фаст-фуду.
Как приготовить этот простой, но очень аппетитный перекус, рассказала кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Горячие бутерброды с сосиской
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 10 кусочков;
- венские сосиски – 10 шт.;
- копченая моцарелла – 50 гр;
- вареные яйца – 3 шт.;
- майонез – 2 ст. л;
- листья салата;
- помидор.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ плюс конвекция).
Вареные яйца размять в миске вместе с майонезом.
Помидор разрезать пополам и порезать тонкими слайсами. Листья салата помыть и обсушить.
Сформировать бутерброд: взять кусок тостового хлеба, с помощью ложечки продавить в нем диагональную полосу. Положить туда немного яично-майонезной массы, листья салата, кусок помидора и сосиску. Сложить хлеб пополам, соединяя края, как показано на видео. Выложить в форму для выпечки. Так сделать со всеми бутербродами.
Посыпать сверху натертой копченой моцареллой и отправить в духовку на 8-10 минут.
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