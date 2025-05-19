Идеальное тесто на вареники: пошаговый рецепт
Найти идеальный рецепт теста для вареников – большая удача. Все хозяйки мечтают, чтобы оно было мягким, не темнело, не разваривалось и хорошо держало и форму, и начинку.
Кулинарный блогер Валентина Кущ показала и рассказала свой рецепт приготовления отличного теста, а также показала два способа, как красиво сделать вареники.
Идеальное тесто для вареников
Ингредиенты:
- мука – 3 стакана;
- кипяток – 1 стакан;
- щепотка соли;
- яйцо – 1 шт;
- масло растительное – 30 гр.
Способ приготовления:
Муку смешать с солью, растительным маслом и яйцом, все хорошо перемешать. Затем залить кипяток и перемешать ложкой. Имейте в виду, что масса получается горячая. Когда тесто чуть остынет, вымешать его руками. Они должно быть мягким и эластичным. В процессе замешивания муки может понадобиться немного больше. Главное – не забить его.
Готовое тесто оставить "отдохнуть" минут на 15, накрыв полотенцем.
После этого тесто раскатать, вырезать стаканом кружочки, выложить любую начинку и залепить, как показано на видео. Если будете использовать палочку, ее низ лучше окунать в муку, чтобы она не прилипала к тесту и не тянула его на себя.
Готовые вареники отварить в подсоленной воде до готовности.
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