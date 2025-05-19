Идеальное тесто на вареники: пошаговый рецепт

Найти идеальный рецепт теста для вареников – большая удача. Все хозяйки мечтают, чтобы оно было мягким, не темнело, не разваривалось и хорошо держало и форму, и начинку.

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Кулинарный блогер Валентина Кущ показала и рассказала свой рецепт приготовления отличного теста, а также показала два способа, как красиво сделать вареники.

Идеальное тесто для вареников

Ингредиенты:

мука – 3 стакана;

кипяток – 1 стакан;

щепотка соли;

яйцо – 1 шт;

масло растительное – 30 гр.

Способ приготовления:

Муку смешать с солью, растительным маслом и яйцом, все хорошо перемешать. Затем залить кипяток и перемешать ложкой. Имейте в виду, что масса получается горячая. Когда тесто чуть остынет, вымешать его руками. Они должно быть мягким и эластичным. В процессе замешивания муки может понадобиться немного больше. Главное – не забить его.

Готовое тесто оставить "отдохнуть" минут на 15, накрыв полотенцем.

После этого тесто раскатать, вырезать стаканом кружочки, выложить любую начинку и залепить, как показано на видео. Если будете использовать палочку, ее низ лучше окунать в муку, чтобы она не прилипала к тесту и не тянула его на себя.

Готовые вареники отварить в подсоленной воде до готовности.

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