Чебуреки: простой рецепт популярного блюда
Чебурек – татарское традиционное блюдо, представляющее собой жареные пирожки с тонким тестом. Их можно купить у продавцов на любом рынке, а их запах не перепутаешь ни с чем. Можно приготовить их и в домашних условиях.
Проверенным рецептом чебуреков поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Чебуреки
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл;
- горячая водка – 2 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 0,5 ч. л;
- растительное масло – 50 мл;
- мука – примерно 500 гр.
Для начинки:
- фарш любой – 400 гр;
- лук – 150 гр;
- соль – 1 ч. л;
- перец по вкусу;
- вода – 100 мл;
- растительное масло – 50 мл.
Способ приготовления:
Сначала готовим тесто. Для этого в глубокой миске необходимо смешать теплую воду, горячую водку, соль, сахар, растительное масло и муку, замесить тугое тесто.
Для начинки смешать фарш, лук, соль, перец, воду и растительное масло.
Сформировать чебуреки, как показано на видео, и обжарить с двух сторон в большом количестве растительного масла.
Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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