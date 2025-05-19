Чебуреки: простой рецепт популярного блюда

Чебурек – татарское традиционное блюдо, представляющее собой жареные пирожки с тонким тестом. Их можно купить у продавцов на любом рынке, а их запах не перепутаешь ни с чем. Можно приготовить их и в домашних условиях.

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Проверенным рецептом чебуреков поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Чебуреки

Ингредиенты:

теплая вода – 200 мл;

горячая водка – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

сахар – 0,5 ч. л;

растительное масло – 50 мл;

мука – примерно 500 гр.

Для начинки:

фарш любой – 400 гр;

лук – 150 гр;

соль – 1 ч. л;

перец по вкусу;

вода – 100 мл;

растительное масло – 50 мл.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Для этого в глубокой миске необходимо смешать теплую воду, горячую водку, соль, сахар, растительное масло и муку, замесить тугое тесто.

Для начинки смешать фарш, лук, соль, перец, воду и растительное масло.

Сформировать чебуреки, как показано на видео, и обжарить с двух сторон в большом количестве растительного масла.

Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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