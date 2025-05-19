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Еда

Чебуреки: простой рецепт популярного блюда

чебуреки, рецепт чебуреков
Фото: Instagram brahmanden

Чебурек – татарское традиционное блюдо, представляющее собой жареные пирожки с тонким тестом. Их можно купить у продавцов на любом рынке, а их запах не перепутаешь ни с чем. Можно приготовить их и в домашних условиях.

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Проверенным рецептом чебуреков поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Чебуреки

Ингредиенты:

  • теплая вода – 200 мл;
  • горячая водка – 2 ст. л;
  • соль – 1 ч. л;
  • сахар – 0,5 ч. л;
  • растительное масло – 50 мл;
  • мука – примерно 500 гр.

Для начинки:

  • фарш любой – 400 гр;
  • лук – 150 гр;
  • соль – 1 ч. л;
  • перец по вкусу;
  • вода – 100 мл;
  • растительное масло – 50 мл.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Для этого в глубокой миске необходимо смешать теплую воду, горячую водку, соль, сахар, растительное масло и муку, замесить тугое тесто.

Для начинки смешать фарш, лук, соль, перец, воду и растительное масло.

Сформировать чебуреки, как показано на видео, и обжарить с двух сторон в большом количестве растительного масла.

Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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