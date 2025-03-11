Простой рецепт для поста: рецепт пирожков с капустой
Такие пирожки запекаются в духовке, а тесто готовится на воде.
Пирожки с картошкой на воде — это простой и недорогой рецепт. Запеченные, а не жареные, они получаются мягкими и без лишнего жира. Пирожки с картошкой — идеальный вариант для ежедневного стола или постного меню. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.
Тесто для пирожков с картошкой на воде — эластичное, его легко раскатывать и лепить, а начинку можно разнообразить: добавить грибы, жареный лук, зелень или специи.
Чтобы пирожки получились вкусными, тесто должно быть мягким и немного липким — так оно останется нежным после выпекания. А начинка должна быть холодной.
Пирожки с картофелем на воде
Ингредиенты:
Для начинки:
- картофель — 800 г;
- соль и перец черный молотый — по вкусу;
- одна луковица;
- масло — 2 ст. л;
- соус томатный — 2 ст. л.
Для теста:
- вода — 180 мл;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- соль — 0,5 ч. л;
- сахар — 1 ст. л;
- мука — 450 г;
- разрыхлитель — 8 г.
Картофель очистите и сварите в кипящей воде до готовности. Воду слейте, из картофеля сделайте пюре. Добавьте соль и перец и перемешайте. Лук мелко нарежьте и обжарьте, добавьте к картофелю, добавьте томатный соус и перемешайте. Начинка готова.
Готовьте тесто: в миску налейте воду, добавьте масло, соль, сахар и размешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и перемешайте лопаткой. Затем руками замесите эластичное тесто. Поделите на 20 кусочков и сделайте шарики.
Каждый шарик раскатайте в кругляш, выложите на середину начинку. Соедините края теста и сформируйте пирожки. Выложите пирожки на противень, смажьте маслом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте пирожки в духовке, разогретой до 180°C 30 минут.
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