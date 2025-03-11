Простой рецепт для поста: рецепт пирожков с капустой

Такие пирожки запекаются в духовке, а тесто готовится на воде.

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Пирожки с картошкой на воде — это простой и недорогой рецепт. Запеченные, а не жареные, они получаются мягкими и без лишнего жира. Пирожки с картошкой — идеальный вариант для ежедневного стола или постного меню. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.

Тесто для пирожков с картошкой на воде — эластичное, его легко раскатывать и лепить, а начинку можно разнообразить: добавить грибы, жареный лук, зелень или специи.

Чтобы пирожки получились вкусными, тесто должно быть мягким и немного липким — так оно останется нежным после выпекания. А начинка должна быть холодной.

Пирожки с картофелем на воде

Ингредиенты:

Для начинки:

картофель — 800 г;

соль и перец черный молотый — по вкусу;

одна луковица;

масло — 2 ст. л;

соус томатный — 2 ст. л.

Для теста:

вода — 180 мл;

масло подсолнечное — 50 мл;

соль — 0,5 ч. л;

сахар — 1 ст. л;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 8 г.

Картофель очистите и сварите в кипящей воде до готовности. Воду слейте, из картофеля сделайте пюре. Добавьте соль и перец и перемешайте. Лук мелко нарежьте и обжарьте, добавьте к картофелю, добавьте томатный соус и перемешайте. Начинка готова.

Готовьте тесто: в миску налейте воду, добавьте масло, соль, сахар и размешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и перемешайте лопаткой. Затем руками замесите эластичное тесто. Поделите на 20 кусочков и сделайте шарики.

Каждый шарик раскатайте в кругляш, выложите на середину начинку. Соедините края теста и сформируйте пирожки. Выложите пирожки на противень, смажьте маслом и посыпьте кунжутом.

Выпекайте пирожки в духовке, разогретой до 180°C 30 минут.

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