Простий рецепт для посту: рецепт пиріжків із капустою

Такі пиріжки запікаються у духовці, а тісто готується на воді.

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Пиріжки з картоплею на воді — це простий та недорогий рецепт. Запечені, а не смажені, вони виходять м’якими та без зайвого жиру. Пиріжки з картоплею — ідеальний варіант для щоденного столу або пісного меню. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Тісто для пиріжків з картоплею на воді — еластичне, його легко розкачувати та ліпити, а начинку можна урізноманітнити: додати гриби, смажену цибулю, зелень чи спеції.

Щоб пиріжки вийшли смачними, тісто має бути м'яким і трохи липким — так воно залишиться ніжним після випікання. А начинка має бути холодною.

Пиріжки з картоплею на воді

Інгредієнти:

Для начинки:

картопля — 800 г;

сіль та перець чорний мелений — за смаком;

одна цибулина;

олія — 2 ст. л.;

соус томатний — 2 ст. л.

Для тіста:

вода — 180 мл;

олія соняшникова — 50 мл;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 450 г;

розпушувач — 8 г.

Картоплю очистіть та зваріть у киплячій воді до готовності. Воду злийте, з картоплі зробіть пюре. Додайте сіль та перець і перемішайте. Цибулю мілко наріжте та обсмажте, додайте до картоплі, додайте томатний соус та перемішайте. Начинка готова.

Готуйте тісто: у миску налийте воду, додайте олію, сіль, цукор і розмішайте. Додайте борошно, розпушувач і перемішайте лопаткою. Потім руками замісіть еластичне тісто. Поділіть на 20 шматочків і зробіть кульки.

Кожну кульку розкачайте у кругляш, викладіть на середину начинку. З'єднайте краї тіста і сформуйте пиріжки. Викладіть пиріжки на деко, змастіть олією і посипте кунжутом.

Випікайте пиріжки у духовці, розігрітій до 180°C 30 хвилин.

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