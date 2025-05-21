Быстрая выпечка: рецепт "цветов" из слоеного теста с сыром

Выпечка из слоеного теста с начинкой – альтернатива пирожкам и вареникам. Чтобы приготовить что-то вкусное для семьи, не обязательно возиться с мукой, водой и другими ингредиентами. Достаточно купить упаковку готового теста и порадовать родных кулинарным шедевром.

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Кулинарный блогер Наталия Жук показала, как приготовить вкусный перекус из слоеного теста с начинкой из трех видов сыра.

"Цветы" из слоеного теста и сыра

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 гр;

крем-сыр – 150 гр;

сыр фета – 180 гр;

сыр моцарелла – 100 гр (+ 50 гр для посыпки);

зелень (укроп и петрушка);

для смазывания – 1 желток + 1 ст. л молока.

Способ приготовления:

Тесто раскатать и разрезать на квадратики, как показано на видео.

Далее готовим начинку: крем-сыр смешать с сыром фета и тертым сыром моцарелла, все хорошо размять. Добавить мелко порубленную зелень. Снова все хорошо перемешать.

В каждый квадратик поместить начинку, защипнуть края, скатать в шарик и выложить на противень, застеленный пергаментом, а затем сформировать "цветочек", как демонстрирует автор.

Каждый из "цветов" смазать молочно-яичой смесью, посыпать тертой моцареллой.

Отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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