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Еда

Пальчики оближешь: рецепт салата с языком, горошком и огурцами

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Фото: katarina_movchan/Instagram

Быстрый и вкусный салат с языком, огурцами и горошком – легкое как в приготовлении, так и для организма блюдо. Он хорошо утоляет голод, придает сил и может украсить не только повседневное меню, но и праздничный стол.

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Проверенным рецептом такого салата поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Салат с языком, огурцом и зеленым горошком

Ингредиенты:

  • отваренный и почищенный свиной язык – 300 гр;
  • свежие огурцы – 3 шт;
  • консервированный горошек – 300 гр;
  • яблочный уксус – 0,5 ст. л;
  • сахар – 0,5 ч. л;
  • теплая вода – 150 мл;
  • соль и перец по вкусу;
  • майонез – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замариновать лук. Для этого порезать его тонкими полукольцами, сложить в миску, добавить сахар, уксус и воду. Перемешать и оставить мариноваться, пока нарезаются все остальные ингредиенты.

Огурец порезать соломкой. При желании можно очистить его от кожуры. Язык нарезать так же.

Все продукты выложить в глубокую миску, добавить горошек, слив с него предварительно всю жидкость, и маринованный лук. Посолить по вкусу, добавить перец и майонез. Салат хорошо перемешать и можно подавать к столу.

Если хотите, чтобы блюдо набралось вкуса, подержите его немного в холодильнике.

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