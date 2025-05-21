Пальчики оближешь: рецепт салата с языком, горошком и огурцами
Быстрый и вкусный салат с языком, огурцами и горошком – легкое как в приготовлении, так и для организма блюдо. Он хорошо утоляет голод, придает сил и может украсить не только повседневное меню, но и праздничный стол.
Проверенным рецептом такого салата поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Салат с языком, огурцом и зеленым горошком
Ингредиенты:
- отваренный и почищенный свиной язык – 300 гр;
- свежие огурцы – 3 шт;
- консервированный горошек – 300 гр;
- яблочный уксус – 0,5 ст. л;
- сахар – 0,5 ч. л;
- теплая вода – 150 мл;
- соль и перец по вкусу;
- майонез – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала необходимо замариновать лук. Для этого порезать его тонкими полукольцами, сложить в миску, добавить сахар, уксус и воду. Перемешать и оставить мариноваться, пока нарезаются все остальные ингредиенты.
Огурец порезать соломкой. При желании можно очистить его от кожуры. Язык нарезать так же.
Все продукты выложить в глубокую миску, добавить горошек, слив с него предварительно всю жидкость, и маринованный лук. Посолить по вкусу, добавить перец и майонез. Салат хорошо перемешать и можно подавать к столу.
Если хотите, чтобы блюдо набралось вкуса, подержите его немного в холодильнике.
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