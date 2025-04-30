Грузинская кухня: рецепт вкуснейшего салата для худеющих

Диета – не повод отказываться от вкусной пищи, особенно если она приготовлена из натуральных ингредиентов с минимальным количеством калорий. Тем более если это блюдо грузинской кухни, знаменитой своим сочетанием острого и пряного, а также использованием большого количества специй и ароматной зелени.

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Ингредиенты:

огурцы – 3 шт;

помидоры – 3 шт;

красный лук – 1 шт;

кинза.

Для заправки:

грецкие орехи – 30 гр;

сок 1/2 лимона (можно и больше);

чеснок – 1-2 зубчика;

оливковое масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Овощи помыть и порезать крупно. Огурцы можно очистить от кожуры (по желанию). Все ингредиенты для заправки смешать и не очень мелко измельчить блендером.

Готовую заправку добавить к овощам. Все хорошо перемешать и дать немного настояться, чтобы салат набрался вкуса.

Салат получается невероятно вкусным и ароматным.

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