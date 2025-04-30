Грузинская кухня: рецепт вкуснейшего салата для худеющих
Диета – не повод отказываться от вкусной пищи, особенно если она приготовлена из натуральных ингредиентов с минимальным количеством калорий. Тем более если это блюдо грузинской кухни, знаменитой своим сочетанием острого и пряного, а также использованием большого количества специй и ароматной зелени.
Своим рецептом полезного и питательного салата поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян
Грузинский салат для худеющих
Ингредиенты:
- огурцы – 3 шт;
- помидоры – 3 шт;
- красный лук – 1 шт;
- кинза.
Для заправки:
- грецкие орехи – 30 гр;
- сок 1/2 лимона (можно и больше);
- чеснок – 1-2 зубчика;
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Овощи помыть и порезать крупно. Огурцы можно очистить от кожуры (по желанию). Все ингредиенты для заправки смешать и не очень мелко измельчить блендером.
Готовую заправку добавить к овощам. Все хорошо перемешать и дать немного настояться, чтобы салат набрался вкуса.
Салат получается невероятно вкусным и ароматным.
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