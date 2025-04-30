Грузинська кухня: рецепт смачного салату для тих, хто худне
Дієта — не привід відмовлятися від смачної їжі, особливо якщо вона приготована з натуральних інгредієнтів з мінімальною кількістю калорій. Тим паче якщо це страва грузинської кухні, знаменитої своїм поєднанням гострого і пряного, а також використанням великої кількості спецій і ароматної зелені.
Своїм рецептом корисного та поживного салату поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян
Грузинський салат для тих, хто худне
Інгредієнти:
- огірки — 3 шт;
- помідори — 3 шт;
- червона цибуля — 1 шт;
- кінза.
Для заправки:
- волоські горіхи — 30 г;
- сік 1/2 лимона (можна і більше);
- часник — 1-2 зубчики;
- оливкова олія — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
Овочі помити та порізати крупно. Огірки можна очистити від шкірки (за бажанням). Усі інгредієнти для заправки змішати і не дуже дрібно подрібнити блендером.
Готову заправку додати до овочів. Усе добре перемішати і дати трохи настоятися, щоб салат набрався смаку.
Салат виходить неймовірно смачним і ароматним.
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