Грузинська кухня: рецепт смачного салату для тих, хто худне

Дієта — не привід відмовлятися від смачної їжі, особливо якщо вона приготована з натуральних інгредієнтів з мінімальною кількістю калорій. Тим паче якщо це страва грузинської кухні, знаменитої своїм поєднанням гострого і пряного, а також використанням великої кількості спецій і ароматної зелені.

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Інгредієнти:

огірки — 3 шт;

помідори — 3 шт;

червона цибуля — 1 шт;

кінза.

Для заправки:

волоські горіхи — 30 г;

сік 1/2 лимона (можна і більше);

часник — 1-2 зубчики;

оливкова олія — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі помити та порізати крупно. Огірки можна очистити від шкірки (за бажанням). Усі інгредієнти для заправки змішати і не дуже дрібно подрібнити блендером.

Готову заправку додати до овочів. Усе добре перемішати і дати трохи настоятися, щоб салат набрався смаку.

Салат виходить неймовірно смачним і ароматним.

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