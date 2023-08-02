Отсрочка ради Бога. Могут ли мобилизовать в ВСУ священников и монахов

Вопрос службы в армии представителей духовенства законодательно до конца не проработан. Священнослужители могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, а остальные работники церквей подлежат призыву как и все украинцы, рассказали Фокусу юристы.

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Митрополита УПЦ (МП) и бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла Лебедя заметили в элитном ресторане в Молдове. По данным журналистов, он ездил туда якобы на лечение и воспользовался шансом отдохнуть в светской компании. Украинцы тут же возмутились: как митрополиту удалось выехать за границу вовремя войны? Павлу Лебедю 62 года, по мобилизационным нормам он попадает под критерии выездных из Украины лиц.

Но у Фокусу возник другой вопрос: можно ли привлечь к военной службе украинских священнослужителей? Ведь за время большой войны почти ни разу не встречались случаи вручения повесток и мобилизации в духовенстве.

Власть негласно не трогает священников

Российское военное командование может призывать монахов в рамках мобилизации, если у них есть военный билет. Следственный комитет РФ считает их "такими же гражданами, как и все". В Украине есть институт капелланов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Службе военного капелланства еще в декабре 2021 года.

Далеко не каждый священник хочет идти на фронт, объясняет Фокусу адвокат Ростислав Кравец.

Формально вопрос о службе священников в армии законодательно не урегулирован, но все понимают необходимость избежания напряжения в обществе. Возможно, принято негласное решение не трогать представителей духовенства всех религий, чтобы не дискредитировать власти и командование ВСУ, объяснил юрист.

"По какому принципу их мобилизировать, по епархиям? Раввина, муллу, священников ПЦУ, католиков? Священнослужитель при вручении повестки ответит: "Я не могу прикасаться к оружию". И что, садить его в тюрьму?" — спрашивает адвокат.

Кравец привел пример задержания военкомами монаха в Ужгороде. Мужчина отказался воевать, его продержали два дня в военкомате, пока люди не обратились в суд по 206-й статье (противодействие законной хозяйственной деятельности). ТЦК в итоге освободил монаха, рассказал Кравец.

Раздача повесток священникам, монахам и всем приближенным к церкви создаст благотворную почву для фэйков российских пропагандистов, добавил он.

Призыв в ВСУ: что делать со звонарями и хористами?

По состоянию на конец 2022 года в УПЦ (МП) насчитывалось12 551 священнослужитель, в ПЦУ этот показатель меньше на несколько тысяч. Отсрочку от мобилизации действительно получают священнослужители с религиозным статусом. Остальные работники церквей: звонари, изготовители свечек и икон, хористы подлежат призыву в армию на общих основаниях, сообщил Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

"О призывах священников и работников церквей я не слышал. У них прописана отсрочка, но не в период полной мобилизации. У остальных околоцерковных работников не должно быть исключений", — прокомментировал специалист.

Массового перевоплощения мужчин в церковнослужителей, по оценкам юриста, ждать не стоит. Власти и духовные организации могут ввести контроль по аналогии с выезжающими из страны студентами. Госпогранслужба выработала механизм, по которому массово поступивших в иностранные ВУЗы после 24 февраля мужчин не выпускали за границу.

Напомним, что в конце июня в Украине поймали десятого за текущий год сторонника "русского мира" в рясе. СМИ писали, что речь может идти об Иване Кицае, главе Криворожской епархии УПЦ МП.

Фокус уже писал, что Соломенский райсуд Киева 14 июля отправил митрополита Павла Лебедя в СИЗО на два месяца с возможностью внести 33 миллиона гривен залога.