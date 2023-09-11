Удары будут с октября. РФ подтянула "Искандеры" к границе с Украиной, какие города в зоне поражения

Россияне подтягивали ОТРК "Искандер" по всей линии фронта, а также обновили ракетную программу. Угроза для Украины возросла, а заявления о нехватке средств поражения у агрессора, оказались неправдивы, говорят Фокусу военные аналитики.

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Российская армия разместила 46 ОТРК "Искандер" возле границы с Украиной, увеличив угрозу для расположенных рядом населенных пунктов. ВС РФ готовят удары баллистическими и крылатыми ракетами по объектам гражданской инфраструктуры, говорил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий.

Замглавы ГУР МО сказал, что наиболее активные бои продолжаются на Купянско-Лиманском и Марьинко-Донецком направлениях. Оккупанты хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. За более чем полтора года полномасштабной войны Кремль не достиг стратегических целей, добавил он.

ОТРК "Искандер" способен запускать баллистические ракеты 9М723, их улучшенную версию 9М729 и крылатую ракету Р-500. Максимальная дальность полета снарядов — до 500 километров.

Аналитики издания Defense Express подчеркивают, что количество ОТРК "Искандер" на границе с Украиной стало известно впервые после начала полномасштабной войны с Россией. К началу 2023 года ВС РФ имели всего 150 пусковых установок и это был не полный на все 14 ракетных бригад, на каждую из которых предполагалось иметь 16 "Искандеров".

"В свою очередь, 46 пусковых установок – это вообще неполный эквивалент только трех ракетных бригад", — отмечают специалисты.

Весь левый берег Днепра под угрозой. Как избавиться от российских "Искандеров"?

Заявленное ГУР МО количество ракетных комплексов ВС РФ возле Украины стоит еще с весны этого года, сказал Фокусу полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Кроме ОТРК "Искандер", в Брянскую область перебросили дивизион береговых комплексов "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35У. Они аналогичны ракетам Х-22 и наводятся на радиоконтрастную цель с низкой точностью попадания.

"Фактического увеличения количества "Искандеров" к августу не произошло. Их подтягивали и растягивали по всей линии фронта. Весь левый берег Днепра и часть правого под угрозой. Правда, они не на границе стоят, а километров за 150 от нее. Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог, Херсон они могут достать", — прокомментировал он.

Уничтожить эти машины будет сложно, ведь они размещаются за линией радиодальности. Навести беспилотники на них крайне сложно, после пуска ракет они уезжают с места. Только прямое управление беспилотника, чтобы оператор смог увидеть, куда тащат ОТРК.

"Можно пользоваться механизмами ретрансляции или спутниками. Уверен, что наши спецслужбы найдут выход", — добавил Свитан.

Удары по критической инфраструктуре Украины могут начаться с октября

Россия обновила ракетную программу и угроза для Украины возросла. Заявления о нехватке средств поражения у агрессора оказались неправдивы, подчеркивает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Вероятно, с октября ВС РФ перейдут к ударам по критической инфраструктуре для принуждения к так называемому перемирию, добавил он.

"Что касается "Искандеров", главная опасность заключается в их переброске в Беларусь и Калининградскую область. Идет комплексное давление на Украину и страны НАТО с целью реализации Сувалкского коридора, который проходит по границе Польши с Литвой", — заметил эксперт.

Снегирев считает, что главы стран НАТО могут согласиться на гарантии безопасности Украине в обмен на территориальные уступки из-за угроз странам Балтии.

По данным Defense Express, на конец августа 2023 года у армии РФ были в запасе 270 крылатых и баллистических ракет к ОТРК "Искандер". За август заводы России хотели изготовить еще 30 баллистических и 12 крылатых ракет к комплексу.

К началу января 2023 года россияне имели в запасе только 144 баллистические и крылатые ракеты к "Искандерам". Можно сделать предположение, что зимой оккупанты будут активнее использовать ОТРК для ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

Напомним, что россияне ударили из ОТКР "Искандер" по центру Чернигова 19 августа и попали в Драматический театр. В тот день были убиты семь человек и ранены 156.

По данным ГУР МО на конец августа, в арсенале армии РФ оставалось минимум 585 ракет, которыми можно поражать цели на расстояние более 500 километров.