Удари будуть із жовтня. РФ підтягнула "Іскандери" до кордону з Україною, які міста в зоні ураження

Росіяни підтягували ОТРК "Іскандер" по всій лінії фронту, а також оновили ракетну програму. Загроза для України зросла, а заяви про брак засобів ураження в агресора виявилися неправдивими, кажуть Фокусу військові аналітики.

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Російська армія розмістила 46 ОТРК "Іскандер" біля кордону з Україною, збільшивши загрозу для розташованих поруч населених пунктів. ЗС РФ готують удари балістичними і крилатими ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури, говорив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький.

Заступник голови ГУР МО сказав, що найактивніші бої тривають на Куп'янсько-Лиманському та Мар'їнко-Донецькому напрямках. Окупанти хочуть вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. За понад півтора року повномасштабної війни Кремль не досяг стратегічних цілей, додав він.

ОТРК "Іскандер" здатний запускати балістичні ракети 9М723, їхню поліпшену версію 9М729 і крилату ракету Р-500. Максимальна дальність польоту снарядів — до 500 кілометрів.

Аналітики видання Defense Express підкреслюють, що кількість ОТРК "Іскандер" на кордоні з Україною стала відома вперше після початку повномасштабної війни з Росією. На початок 2023 року ЗС РФ мали всього 150 пускових установок і це був не повний на всі 14 ракетних бригад, на кожну з яких передбачалося мати 16 "Іскандерів".

"Своєю чергою, 46 пускових установок — це взагалі неповний еквівалент тільки трьох ракетних бригад", — зазначають фахівці.

Весь лівий берег Дніпра під загрозою. Як позбутися російських "Іскандерів"?

Заявлена ГУР МО кількість ракетних комплексів ЗС РФ біля України стоїть ще з весни цього року, сказав Фокусу полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Крім ОТРК "Іскандер", у Брянську область перекинули дивізіон берегових комплексів "Бал" з протикорабельними ракетами Х-35У. Вони аналогічні ракетам Х-22 і наводяться на радіоконтрастну ціль із низькою точністю влучання.

"Фактичного збільшення кількості "Іскандерів" до серпня не відбулося. Їх підтягували і розтягували по всій лінії фронту. Весь лівий берег Дніпра і частина правого під загрозою. Щоправда, вони не на кордоні стоять, а кілометрів за 150 від нього. Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя і Кривий Ріг, Херсон вони можуть дістати", — прокоментував він.

Знищити ці машини буде складно, адже вони розміщуються за лінією радіодальності. Навести безпілотники на них вкрай складно, після пуску ракет вони їдуть з місця. Тільки пряме управління безпілотника, щоб оператор зміг побачити, куди тягнуть ОТРК.

"Можна користуватися механізмами ретрансляції або супутниками. Упевнений, що наші спецслужби знайдуть вихід", — додав Світан.

Удари по критичній інфраструктурі України можуть початися з жовтня

Росія оновила ракетну програму і загроза для України зросла. Заяви про брак засобів ураження в агресора виявилися неправдивими, підкреслює військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Імовірно, із жовтня ЗС РФ перейдуть до ударів по критичній інфраструктурі для примусу до так званого перемир'я, додав він.

"Що стосується "Іскандерів", головна небезпека полягає в їхньому перекиданні в Білорусь і Калінінградську область. Йде комплексний тиск на Україну і країни НАТО з метою реалізації Сувальського коридору, який проходить по кордону Польщі з Литвою", — зауважив експерт.

Снєгирьов вважає, що глави країн НАТО можуть погодитися на гарантії безпеки Україні в обмін на територіальні поступки через загрози країнам Балтії.

За даними Defense Express, на кінець серпня 2023 року в армії РФ були в запасі 270 крилатих і балістичних ракет до ОТРК "Іскандер". За серпень заводи Росії хотіли виготовити ще 30 балістичних і 12 крилатих ракет до комплексу.

На початок січня 2023 року росіяни мали в запасі лише 144 балістичні та крилаті ракети до "Іскандерів". Можна зробити припущення, що взимку окупанти активніше використовуватимуть ОТРК для ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, що росіяни вдарили з ОТКР "Іскандер" по центру Чернігова 19 серпня і поцілили в Драматичний театр. Того дня було вбито сімох людей і поранено 156.

За даними ГУР МО на кінець серпня, в арсеналі армії РФ залишалося щонайменше 585 ракет, якими можна вражати цілі на відстань понад 500 кілометрів.