Дешевые, но опасные для ПВО. Чем дроны "газонокосилки" отличаются от иранских "мопедов" Shahed?

В выходные ВС РФ пытались атаковать Киев так называемыми "дронами-газонокосилками". Звук "новых" БПЛА можно спутать с проезжающим мотоциклом и даже автомобилем. Но спикер Воздушных сил ВСУ подчеркивает, что это не первые низкокачественные российские беспилотники и для украинской ПВО, сбивать их не сложнее чем другие цели.

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Российские военные поздно вечером 22 октября запускали ударные дроны, в нескольких районах Киева и области слышали взрывы. Очевидцы обращали внимание на новый звук их пролета, на это раз звучал не как "мопед", а как "газонокосилка".

Технические характеристики и модель дронов неизвестны. OSINT-аналитики в сентябре этого года показывали видео испытаний улучшенной версии иранского Shahed-136 с турбореактивным двигателем. Дальность его полета снизили, но значительно повысили скорость, чтобы эффективнее преодолевать системы ПВО.

Разработчики утверждали, что у БПЛА не будет звука мопеда, поэтому вряд ли 22 октября запускали улучшенную версию Shahed. В открытых источниках и Telegram-каналах публикуют фотографии двигателя "дрона-газонокосилки".

Такие двигатели продаются на ALiExpress примерно за 18 тысяч гривен, сообщили пользователи.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил о применении ВС РФ дронов с простейших двигателями из ALiExpress и несколькими килограммами взрывчатки.

"У России есть много разных БПЛА, которые они производят. Этот тип беспилотника собрали из деталей, купленных на ALiExpress, но в этом нет ничего сверхнового или сверхопасного. Не стоит говорить, что это "новая опасность" и "сложная цель" — это абсолютно не так. У нас война и в бой идет все что, условно, попадется под руку: если можно купить двигатели на ALiExpress — покупается и собирается БПЛА", — заявил спикер Воздушных сил в общении с Фокусом.

"Дроны-газонокосилки" перегружают ПВО и разрушают истребители

Задача "бесплотников-газонокосилок" может быть боевая и разведывательная. Также их запускают в качестве фальш-целей, указал Юрий Игнат.

"Новейших технологий в нем нет. Сбивать его сложнее? Нет. Разницы, что сбивать для наших ПВО нет — цель есть цель, металл, который летит и его видно. Россияне не раз делали подобные БПЛА", — заметил он.

Кроме этого, ВС РФ могут перегружать "газонокосилками" украинские системы противовоздушной обороны, добавляет украинский военнослужащий, основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

Схожую тактику применяют боевики ХАМАС против ЦАХАЛ, запуская дешевые самодельные ракеты и БПЛА. А сбивают их в ответ дорогими ракетами системы ПВО "Железный купол".

"Всегда, во все военные времена был размен дешевого оружия на дорогое. Если последнее заканчивается, а у вашего противника остается дешевое — вы проиграете", — пояснил эксперт Фокусу.

Интерес представляет не только дешевый двигатель "газонокосилки", но и электроника, которую россияне поставили в него для прохождения украинских средств РЭБ. По словам Касьянова, никакой специальной электроники, кроме антенн типа "Комета-М", на дроны не ставят.

"Замечу, что товары на ALiExpress не означает, что они никому не нужны. Электронная площадка предоставляет все для сбора дронов-камикадзе и даже ракет. Разница в качестве, к примеру, мотор может быть малоресурсным и прослужить 50 часов. Но дрону-камикадзе, который летит максимум 10 часов, все равно какой мотор", — объяснил специалист.

Такой дрон стоит в разы дешевле Shahed, но угроза от него немалая. При попадании в истребитель он способен сильно его повредить, рассказал Касьянов.

Мотоциклы и автомобили мешают

Жители некоторых районов Киева вечером 22 октября сообщали о звуках пролета БПЛА, но перепутали их с мотоциклами, сказал Фокусу военнослужащий ВСУ, специалист по связи и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

"Начали разбираться. Оказалось, что проехавшая по городу колонна байкеров ввела в заблуждение. Наверно, не стоит ездить в темное время суток лишний раз на машинах с громким или мотором или мотоциклах, чтобы не нервировать людей", — подчеркнул военный.

Специалист считает, что по фотографиям остатков БПЛА в соцсетях трудно сказать, какие это были дроны.

"Уже не раз были случаи, когда к нам прилетали российские самодельные БПЛА. И мы к ним отправляли самодельные", — отметил он.

Запуски дронов отслеживают средства ПВО, звуковые датчики целей и визуальные контакты. Все они используются украинскими военными, но громкие машины и мотоциклы могут создавать помехи звуковым датчикам, заключил "Флэш".

Напомним, в Румынии решили установить новую систему борьбы с ударными дронами на границе с Украиной. В начале сентября иранские дроны падали на румынской территории.

Фокус ранее писал про успешную атаку ВСУ по военному лагерю россиян возле аэродрома "Халино" в Курской области. Дроны поражали цели в районе деревни Постоялые Дворы.