"Давайте исходить из реалий": эксперт рассказал, почему Запад "тянет" с поставками (видео)

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Россия 30 лет показывала всему миру, что с ней якобы нужно считаться, поэтому партнеры иногда могут задумываться о реакции Москвы на помощь для ВСУ.

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Западные партнеры продолжают поставлять оружие в Украину, однако некоторые образцы были необходимы бойцам на поле боя намного раньше. Директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью Фокусу рассказал, почему есть задержки с поставками.

По его словам, если брать с начала вторжения, то по состоянию на 24 февраля 2022 года у Украины не было никаких договоренностей о поставках оружия, поддержку и так далее. Соответственно, тот факт, что Запад предоставляет Украине средства для борьбы, является его "доброй волей".

"Сам процесс выделения оружия имеет несколько компонентов: и политический, и экономический, и финансовый. И военный, я бы не сказал, что он второстепенный, но давайте понимать, что нашими партнерами по Рамштайну являются не военные диктатуры, а демократические страны. Они принимают решения в соответствии с собственными политическими интересами", — заявил Евгений Магда.

Если вспомнить хронологию, продолжает эксперт, то сначала были поставки противотанковых комплексов и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые ВСУ получили еще до вторжения. Уже после вторжения была предоставлена помощь в виде гаубиц 155-мм калибра, но как оказалось, для них есть дефицит снарядов, что стало неким открытием и для Запада.

Потом были HIMARS, далее Patriot. Сейчас видим дальнобойные ракеты ATACAMS и в перспективе в Украину прибудут современные истребители F-16.

"Я думаю что страны Запада постепенно взвешивают свои позиции и где-то смотрят на возможную реакцию Российской Федерации. Это реалии сегодня. Россия 30 лет показывала, что она влиятельная, с ней надо считаться и прислушиваться. Поэтому, давайте будем исходить из реалий и нам по ним нужно действовать. Мы должны более активно работать с Западом в этом контексте и объяснять абсолютно простую вещь: чем больше мы получим западного вооружения, тем больше наших защитников выживет", — подытожил Евгений Магда.

Смотреть с: 09:09

Напомним, 26 октября сообщалось, что в Литве призвали ускорить поставки снарядов Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис уверен, что ЕС имеет ресурсы, чтобы превзойти поставки оружия Северной Кореи Российской Федерации.