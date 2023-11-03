"Давайте виходити з реалій": експерт розповів, чому Захід "тягне" з поставками (відео)

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Росія 30 років показувала всьому світу, що з нею нібито потрібно рахуватися, тому партнери іноді можуть замислюватися про реакцію Москви на допомогу для ЗСУ.

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Західні партнери продовжують постачати зброю в Україну, проте деякі зразки були необхідні бійцям на полі бою набагато раніше. Директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв'ю Фокусу розповів, чому є затримки з поставками.

За його словами, якщо брати від початку вторгнення, то станом на 24 лютого 2022 року Україна не мала жодних домовленостей щодо постачання зброї, підтримки тощо. Відповідно, той факт, що Захід надає Україні засоби для боротьби, є його "доброю волею".

"Сам процес виділення зброї має кілька компонентів: і політичний, і економічний, і фінансовий. І військовий, я б не сказав, що він другорядний, але давайте розуміти, що нашими партнерами по Рамштайну є не військові диктатури, а демократичні країни. Вони ухвалюють рішення відповідно до власних політичних інтересів", — заявив Євген Магда.

Якщо згадати хронологію, продовжує експерт, то спочатку були поставки протитанкових комплексів і переносних зенітно-ракетних комплексів, які ЗСУ отримали ще до вторгнення. Уже після вторгнення було надано допомогу у вигляді гаубиць 155-мм калібру, але як виявилося, для них є дефіцит снарядів, що стало певним відкриттям і для Заходу.

Потім були HIMARS, далі Patriot. Зараз бачимо далекобійні ракети ATACAMS і в перспективі в Україну прибудуть сучасні винищувачі F-16.

"Я думаю, що країни Заходу поступово зважують свої позиції і десь дивляться на можливу реакцію Російської Федерації. Це реалії сьогодні. Росія 30 років показувала, що вона впливова, з нею треба рахуватися і прислухатися. Тому, давайте будемо виходити з реалій і нам за ними потрібно діяти. Ми повинні більш активно працювати із Заходом у цьому контексті і пояснювати абсолютно просту річ: чим більше ми отримаємо західного озброєння, тим більше наших захисників виживе", — підсумував Євген Магда.

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Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що в Литві закликали прискорити постачання снарядів Україні. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс упевнений, що ЄС має ресурси, щоб перевершити постачання зброї Північної Кореї Російській Федерації.