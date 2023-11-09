Зависит от экономики РФ: эксперт рассказал, вырастет ли количество ракетных ударов (видео)

По словам аналитика Игоря Козия, сейчас можно пронаблюдать относительное спокойствие в плане ракетных обстрелов со стороны РФ. Это говорит о том, что российская экономика перезапускается.

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Российская экономика использовала все свои мобилизационные резервы и переходит в стадию перезапуска. От него напрямую зависит, будут ли оккупанты наносить больше ракетных ударов по Украине. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

По его словам, сейчас можно пронаблюдать относительное спокойствие в плане ракетных обстрелов со стороны РФ. Это говорит о том, что российская экономика перезапускается.

"Что означает для нас этот перезапуск? Сколько реальных мощностей фактически будет задействовано для войны против Украины? На эти вопросы должны ответить Главное управление разведки вместе со Службой внешней разведки", — сказал Козий.

Он также отметил, что ситуация зависит от того, сколько ракет в месяц РФ сможет запускать.

Игорь Козий о ракетных ударах РФ (смотреть с 5:58)

Напомним, что майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал 7 ноября, что Вооруженные силы Российской Федерации сделали выводы из прошлогодней тактики ракетных обстрелов городов Украины. По его словам, противник будет усиливать ракетные атаки использованием различных типов БПЛА и создавать ложные цели, чтобы перегружать нашу ПВО.