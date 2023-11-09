Залежить від економіки РФ: експерт розповів, чи зросте кількість ракетних ударів (відео)

За словами аналітика Ігоря Козія, зараз можна спостерігати відносний спокій у плані ракетного обстрілу з боку РФ. Це свідчить, що російська економіка перезапускається.

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Російська економіка використовувала всі свої мобілізаційні резерви й перетворюється на стадію перезапуску. Від нього безпосередньо залежить, чи окупанти будуть завдавати більше ракетних ударів по Україні. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

За його словами, зараз можна спостерігати відносний спокій у плані ракетного обстрілу з боку РФ. Це свідчить, що російська економіка перезапускається.

"Що означає для нас цей перезапуск? Скільки реальних потужностей фактично буде задіяно для війни проти України? На ці питання мають відповісти Головне управління розвідки разом зі Службою зовнішньої розвідки", — сказав Козій.

Він також зазначив, що ситуація залежить від того, скільки ракет за місяць РФ зможе запускати.

Ігор Козій про ракетні удари РФ (дивитися з 5:58)

Нагадаємо, що майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів 7 листопада, що Збройні сили Російської Федерації зробили висновки із торішньої тактики ракетного обстрілу міст України. За його словами, противник посилюватиме ракетні атаки використанням різних типів БПЛА і створюватиме хибні цілі, щоб перевантажувати нашу ППО.