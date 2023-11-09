Удар ЗС РФ по судну в Одеській області: загиблий моряк був українцем (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ліберійське судно значно постраждало внаслідок ракетного удару з боку росіян.

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Лоцман судна, який загинув унаслідок ракетного удару з боку російських сил, мав громадянство України. Цей моряк також був співробітником Адміністрації морських портів. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Суспільне. Спротив".

За її повідомленням, російські сили завдали удару практично по капітанському містку судна, яке плавало під прапором Ліберії. У момент атаки на борту перебував український лоцман.

Також три інші члени екіпажу дістали поранення, але, на щастя, їхні життя не перебувають під загрозою.

"Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоров'я членів екіпажу, госпіталізували тільки одного, решта — отримали допомогу на місці й залишилися у складі екіпажу на борту судна", — сказала речниця.

Гуменюк зазначила, що судно значно постраждало внаслідок ракетного удару з боку окупантів.

Що відомо про удар ЗС РФ по ліберійському судну

Російські окупанти 8 листопада, у другій половині дня, завдали ракетного удару по інфраструктурі одного з портів на Одещині та поцілили по цивільному судну під прапором Ліберії, яке швартувалося біля причалу.

Протирадіолокаційна ракета Х-31П, випущена з російських літаків тактичної авіації в Чорному морі, влучила в надбудову цивільного судна.

Нагадаємо, раніше 7 листопада російські агресори завдали удару по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджено.

Як писав Фокус, ЗС РФ почали регулярно обстрілювати чорноморські порти України після розірвання зернової угоди, про що заявив президент РФ Володимир Путін. Зокрема, із серпня до листопада 2023 року від ударів російських ракет і дронів-камікадзе постраждали порти Одеси, Чорноморська, Ізмаїла, Рені. Також під обстріли потрапили придунайські регіони Румунії — на території цієї країни виявляли уламки російських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня Збройні сили РФ завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. Унаслідок обстрілу без електроенергії залишилися майже дві тисячі споживачів у містах Славута та Нетішин. А 22 жовтня росіяни атакували ще одну теплоелектростанцію, серйозно пошкодивши її обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.