"Способ переломить ход войны": дипломат высказался о помощи Запада в 2024 году (видео)

По словам бывшего главы МИД Владимира Огрызко, не стоит сейчас думать о выборах в США, ведь у Украины есть более важные вопросы в ближайшей перспективе. В первую очередь они касаются американского бюджета.

Related video

В Украине продолжается полномасштабная война и ситуация на фронте сильно зависит от военной помощи со стороны западных союзников. Бывший министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Владимир Огрызко в интервью Фокусу рассказал, увеличится ли эта помощь накануне выборов в США.

По его словам, до избирательной кампании Вашингтона еще год и украинцам необходимо заниматься вопросами, которые могут появиться в ближайшей перспективе. В первую очередь речь о принятии бюджета США на 2024 год, в который могут заложить 60 миллиардов долларов на помощь Украине и с которым возникли некоторые проблемы.

"Это одна сторона вопроса. Другая сторона — помощь наших европейских коллег и здесь мы имеем заявления политического характера, которые вселяют надежду. Хотя, к сожалению, не всегда политические заявления трансформируются в практические действия. Нам обещали миллион снарядов, которые, к сожалению, в необходимое время и в необходимом количестве мы не получим", — заявил Владимир Огрызко.

Исходя из этого экс-глава МИД отметил, что действия всегда говорят громче, нежели заявления партнеров. Украинские дипломаты должны сейчас утроить свои усилия во всех странах-партнерах, чтобы увеличить поставки вооружения.

"Это единственный способ переломить ход войны", — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что сенаторы США направили на подпись президенту Джо Байдену бюджет без помощи Украине. Сенат США принял законопроект о временном финансировании, чтобы предотвратить закрытие правительства — "шатдаун". Однако в документе не говорится о помощи Украине.