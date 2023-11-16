"Ядерные страшилки": дипломат объяснил разницу между войнами в Израиле и Украине (видео)

По мнению дипломата и экс министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, США не могут себе позволить кардинальные шаги в Украине, подобные тем, которые они предприняли в Израиле.

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С началом военного конфликта Израиля против палестинских боевиков США сразу направило две ударные авиагруппы в район конфликта, что значительно снизило напряжение возможной войны в регионе. Почему похожая ситуация не может произойти у нас и в чем разница между конфликтом на Ближнем Востоке и войной в Украине, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Владимир Огрызко в эфире YouTube-канала Фокус.

По мнению дипломата, главная разница в продолжающихся конфликтах в Израиле и в Украине – отсутствие ядерного оружия у боевиков ХАМАС.

"Ответ очень простой и линейный. Ядерный шантаж – это то, что удерживает США от таких кардинальных, но очень нужных шагов, которые они сейчас предприняли в районе восточного Средиземноморья", – отметил Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, США не могут предпринять аналогичные шаги в Украине именно из-за "ядерных пугалок", которые Москва продолжает использовать.

"А почерк что у ХАМАСа, что у России, абсолютно идентичен. Это террористы, это убийцы, это насильники, это мародеры. Это то, что называется подонками человеческой цивилизации. Вот здесь все совершенно сходится", – подчеркнул Огрызко.

Оружие или дипломатия? Интервью канала Фокус с Владимиром Огрызко

Напомним, США и Израиль ищут способ успокоить ХАМАС в Секторе Газа. Американские источники уверяют, что переговоры о судьбе Сектора Газа находятся на ранней стадии. Уверены, что территорию не отдадут под контроль Израиля и там не будет господствовать ХАМАС.

Ранее Фокус писал, втянут ли боевые действия в Израиле Соединенные Штаты в войну на Ближнем Востоке. Журналисты выделяют три этапа эскалации, после которых США придется идти в наступление, а не только сдерживать. Все зависит от того, какими будут красные линии, и перейдут ли их на Ближнем Востоке.