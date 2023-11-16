"Ядерні страшилки": дипломат пояснив різницю між війнами в Ізраїлі та Україні (відео)

На думку дипломата й ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, США не можуть собі дозволити кардинальні кроки в Україні, подібні до тих, які вони зробили в Ізраїлі.

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З початком військового конфлікту Ізраїлю проти палестинських бойовиків США одразу спрямували дві ударні авіагрупи в район конфлікту, що значно знизило напругу можливої війни в регіоні. Чому схожа ситуація не може статися у нас і в чому різниця між конфліктом на Близькому Сході та війною в Україні, розповів надзвичайний і повноважний посол України в Австрії та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Огризко в ефірі YouTube-каналу Фокус.

На думку дипломата, головна різниця в триваючих конфліктах в Ізраїлі та в Україні — відсутність ядерної зброї у бойовиків ХАМАС.

"Відповідь дуже проста і лінійна. Ядерний шантаж — це те, що утримує США від таких кардинальних, але дуже потрібних кроків, які вони зараз зробили в районі східного Середземномор'я", — зазначив Володимир Огризко.

На думку дипломата, США не можуть зробити аналогічні кроки в Україні саме через "ядерні лякалки", які Москва продовжує використовувати.

"А почерк що у ХАМАСу, що у Росії, абсолютно ідентичний. Це терористи, це вбивці, це ґвалтівники, це мародери. Це те, що називається покидьками людської цивілізації. Ось тут усе абсолютно сходиться", — підкреслив Огризко.

Зброя чи дипломатія? Інтерв'ю каналу Фокус із Володимиром Огризком

Нагадаємо, США та Ізраїль шукають спосіб заспокоїти ХАМАС у Секторі Гази. Американські джерела запевняють, що переговори про долю Сектора Гази перебувають на ранній стадії. Впевнені, що територію не віддадуть під контроль Ізраїлю і там не пануватиме ХАМАС.

Раніше Фокус писав, чи втягнуть бойові дії в Ізраїлі Сполучені Штати у війну на Близькому Сході. Журналісти виділяють три етапи ескалації, після яких США доведеться йти в наступ, а не тільки стримувати. Усе залежить від того, якими будуть червоні лінії, і чи перейдуть їх на Близькому Сході.